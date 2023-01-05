【涉性侵女兒】6旬父涉性侵女兒案續　19歲事主稱獲父送內褲感性騷擾

▲ 6旬父涉性侵女兒案續，19歲事主稱獲父送內褲感性騷擾。（資料圖片）

60歲父親涉於住所兩度強姦19歲女兒，以及撫摸女兒胸部及下體，其l涉案父親否認2項強姦罪及1項非禮罪，案件今（5日）於高等法院續審。事主在辯方盤問下供稱，曾向警方提及被告於台灣返港後，曾購買1盒內褲給她，對此事主感到被性騷擾。事主稱曾向母親及警方提及事件，惟警員未有於口供中作紀錄。

案發時被告60歲，被控2項強姦及1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2020年3月18日至3月31日期間的某日，以及於4月某日，在某單位強姦X。被告另於4月某日猥褻侵犯X。

事主X今續供稱，2020年4月至12月11日期間，約於案發期間至報警前，被告從台灣返港，X突然發現房間內有1盒內褲，被告稱特地從台灣購買，X表示感到被性騷擾。

X續稱曾向母親及警員提及事件，惟口供中未有紀錄，後來她亦感到疑惑，遂問及社工為何口供中遺漏了這部分。

X早前曾供稱，2019年聖誕節返港後，翌月與父親到內地期間曾被強姦。辯方指出，當時被告往內地公幹，母親建議被告帶同X前往旅行，因X的父母均很節儉，母親指只須額外購買機票，父女可同住一酒店房，X供稱不知道這個說法。

X供稱不喜歡被拍照或自拍，辯方則呈上數張X與被告於內地之合照，X供稱當時因坐飛機及到喜歡的餐廳而感到開心，因此才拍照。

X曾於口供稱，1月4日晚上，X獨自在酒店房間準備睡覺時，被告突然爬上床嗅其身體及頭，X感到「好核突」，並指被告如曾侵犯她的叔父一樣，以不給零用錢等威脅她就範。

辯方質疑X為何不即時報警或告知母親，X供稱，當時十分緊急和突然，「無可能咁快反應，未有意識及提前準備措施保護自己」。辯方續指X當時已19歲，可以自行離開。X供稱，當時在內地沒有足夠錢財，應對被告對其威脅。X稱當時欲反抗，但卻沒有勇氣。

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記者：林育慧