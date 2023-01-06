【健康隱患】18歲美國男演員家中猝死　半年後真實死因終曝光

愛惜自己，是每個人必修的課題。美國演員Tyler Sanders半年前被發現陳屍於家中，眾多支持者紛紛悼念。時至近日，他的死因被披露。有指其父母亦希望以兒子一事令社會上其他人引此為戒。

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綜合外媒報導，由童星出道的美國演員Tyler Sanders於2022年6月被指發現於家中猝死，當時年僅18歲。

Tyler Sanders曾參演多部電影，當中的作品包括：《魔幻奇緣》、《Just Add Magic: Mystery City》等。本應前途一片光明的Tyler Sanders卻突然逝世，當時不少支持者亦湧至其社交平台上悼念，而死因亦未有公佈。

時隔至今半年過去，他的驗屍報告亦於最近被公開指Tyler Sanders吸食過量非法藥物而致死。除了驗屍報告中的數據表明他生前曾有吸毒外，還有警方亦在電郵中發現他於事發前一日曾告知朋友他正在吸毒，而且他以往亦有吸毒的前科。

Tyler Sanders父母亦有發表聯合聲明指，兒子一直奮力於演員事業上，卻因此而令他患上嚴重憂鬱症，不幸地走上了吸毒求舒壓之路。他的父親強調兒子吸毒並非為求尋樂趣，而是為了藉此克服心理障礙。他的母親亦指希望可藉兒子一死之事使大眾多關注精神及濫藥問題，引此為戒。

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責任編輯：羅嘉欣