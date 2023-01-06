  • 21°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 12:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康隱患】18歲美國男演員家中猝死　半年後真實死因終曝光

健康 11:31 2023/01/06

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

愛惜自己，是每個人必修的課題。美國演員Tyler Sanders半年前被發現陳屍於家中，眾多支持者紛紛悼念。時至近日，他的死因被披露。有指其父母亦希望以兒子一事令社會上其他人引此為戒。

最新影片

綜合外媒報導，由童星出道的美國演員Tyler Sanders於2022年6月被指發現於家中猝死，當時年僅18歲。

Tyler Sanders曾參演多部電影，當中的作品包括：《魔幻奇緣》、《Just Add Magic: Mystery City》等。本應前途一片光明的Tyler Sanders卻突然逝世，當時不少支持者亦湧至其社交平台上悼念，而死因亦未有公佈。

時隔至今半年過去，他的驗屍報告亦於最近被公開指Tyler Sanders吸食過量非法藥物而致死。除了驗屍報告中的數據表明他生前曾有吸毒外，還有警方亦在電郵中發現他於事發前一日曾告知朋友他正在吸毒，而且他以往亦有吸毒的前科。

Tyler Sanders父母亦有發表聯合聲明指，兒子一直奮力於演員事業上，卻因此而令他患上嚴重憂鬱症，不幸地走上了吸毒求舒壓之路。他的父親強調兒子吸毒並非為求尋樂趣，而是為了藉此克服心理障礙。他的母親亦指希望可藉兒子一死之事使大眾多關注精神及濫藥問題，引此為戒。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

 

相關文章

【吸毒害人】兩個月大男嬰猝死驗出毒品　揭父母親戚屋內吸毒同住8童發展遲緩
10:57 2023/01/04
【吸毒害人】兩個月大男嬰猝死驗出毒品　揭父母親戚屋內吸毒同住8童發展遲緩
【猝死危機】一年中「這1周」最易猝死　醫生揭引發猝死4大原因
16:53 2022/12/26
【猝死危機】一年中「這1周」最易猝死　醫生揭引發猝死4大原因
【死亡真相】傳奇AV女優飯島愛14年前平安夜猝死　醫生揭生前出現1詭異徵狀
13:38 2022/12/26
【死亡真相】傳奇AV女優飯島愛14年前平安夜猝死　醫生揭生前出現1詭異徵狀

你可能感興趣

【吸毒害人】兩個月大男嬰猝死驗出毒品　揭父母親戚屋內吸毒同住8童發展遲緩
10:57 2023/01/04
【吸毒害人】兩個月大男嬰猝死驗出毒品　揭父母親戚屋內吸毒同住8童發展遲緩
【猝死危機】一年中「這1周」最易猝死　醫生揭引發猝死4大原因
16:53 2022/12/26
【猝死危機】一年中「這1周」最易猝死　醫生揭引發猝死4大原因
【死亡真相】傳奇AV女優飯島愛14年前平安夜猝死　醫生揭生前出現1詭異徵狀
13:38 2022/12/26
【死亡真相】傳奇AV女優飯島愛14年前平安夜猝死　醫生揭生前出現1詭異徵狀
健康問題 情緒病 演員 電影 美國 生死教育

最高瀏覽

【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
11:16 2023/01/05
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
11:41 2023/01/05
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的
16:46 2023/01/05
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的