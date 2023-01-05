【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的

▲ 關係七國咁亂。

兒子帶女友回家見家長，竟然是爸爸的前女友，這種狗血劇情竟然在現實發生。外國有名爸爸在「Reddit」論壇上發文求助，他指自己今年45歲，28歲的兒子日前帶了女友回家，發現兒子的女友竟然是自己的前女友，兩人在2年前有過一段情，後來因為自己失業才分手。

我們交往了約4個月，後來因為我失業，所以斷了聯繫、漸行漸遠。

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該名爸爸表示，兒子將女友介紹給自己認識時，透露女方育有一個一歲多的孩子，「但她沒告訴我兒子生父是誰，只說目前由她獨力撫養。算一算時間，我懷疑這個孩子很有可能是我的。」

他崩潰表示，他實在不知該如何開口告訴兒子這個真相，「雖然我沒有背著兒子跟她搞外遇，但這一切實在太荒謬。」

而他冷靜下來後，決定將一切向兒子坦白，但兒子的反應異常冷靜，只是發訊息給他，指自己要冷靜思考。

這件事我需要一些時間冷靜思考，我需要獨處。

該名爸爸最後表示，自己後來有跟前女友聯絡，希望能帶孩子去做親子鑑定。

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責任編輯︰王明芳