【新春年花】花農看好農曆年市況　料家庭客消費增倍至1,000元

▲ 花農看好農曆年市況，料家庭客消費增倍至1000元。（梁偉榮攝）

新春將至，適逢防疫措施逐步放寬、中港通關在即，花農對今年市道感十分樂觀，料花市人流回復正常，生意額按年升5%，一般家庭預算800至1,000元購買年花，較去年增加6成至1倍。

蘭花大王楊小龍表示，今年農曆新年適逢中港通關、多項社交措施放寬看好市道，預備了10萬棵蘭花應市，與往年相若，預料今年新春市道暢旺，花市人流有望追回疫前水平，營業額較去年上升5%。今年維園年宵競爭激烈，只投得10個攤位，為歷年最少，但料不影響銷情。

楊續指，整體成本較疫情前大漲3倍，其中空運費用較疫情大升4倍，種植成本大漲，疫情前只需5至6港元一公斤，現時要20元一公斤，員工薪金亦有上漲。不過零售價與往年相若，傳統蘭花維持100至200元一棵，日本皇室蘭花普遍售1,680至2,888元

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春預計，今個新春外遊港人增加，人士願意花錢購買蓮花，相信貴價花銷量更好，一般家庭將花費800至1,000元購買年花佈置家居，較去年的500至800元，最多增加1倍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜