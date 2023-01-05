【離地演唱會】鄭欣宜馮允謙唱到半空　昂坪360纜車開「最離地演唱會」

鄭欣宜Joyce、馮允謙Jay日前在頒獎禮取得好成績，而Jay更宣布即將在紅館舉行個唱，二人得獎後現身昂坪360，在2023年初率先舉行一場與別不同的「360 °最離地演唱會」，個唱分別在全新推出的全景纜車Crystal+及昂坪市集舉行，二人落力獻唱俘虜網民，而現場遊客見到二人亦份外興奮。

Joyce表示，今次是第一次乘坐昂坪360，從未想像過在纜車內獻唱：「呢日真係好凍，我地見昂坪得7度，好似著幾多衫都唔夠暖咁，所以我黐咗好多個暖包！其實本身我有啲啲畏高嘅，但係拍攝當日天氣時好時毛毛雨、加上有大霧，坐纜車嘅時候好似穿越雲層咁，真係拍戲都做唔到呢啲效果，加上唔同天氣嘅風景好唔同，真係好靚，呢啲天然景象睇到呆咗完全唔記得驚。」

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兩位歌手無懼寒冷天氣及濃霧影響，發揮超水準的表現，現場演唱多首歌曲。Joyce同Jay喺車廂獻唱時，迎面而來的遊客非常興奮，不時向二人揮手打氣。馮允謙表示呢次高空演唱非常難得：

其實我都係第一次搭昂坪360，一聽到可以喺纜車入面唱歌就好興奮好期待！演出時我哋有好多嘢要兼顧，好似歌詞、音準、拍子，唱完都差唔多到站，沿途仲有唔同風景睇真係一次好難忘嘅experience！

隨後Joyce和Jay轉場到昂坪市集演唱，連續唱出多首情歌，更特意為呢次音樂會練習普通話歌：

我同Joyce好少合唱呢啲咁Sweet嘅情歌，所以真係Jam得好開心，加上去到昂坪市集真係好大霧，好有舞台煙霧嘅效果，不過呢啲煙霧係天然，好特別同好難忘。剛剛踏入新一年，希望會承接上年的工作量。雖然我好耐冇放過長假，但係2023年都繼續會畀心機做嘢㗎！

「360 °最離地演唱會」將於1月7日晚上9:00 在昂坪360 Facebook 專頁播出，觀眾更可參加遊戲贏取禮物。