【大難不死】Tesla飛墮76米魔鬼坡全車粉身碎骨　一家4口大難不死僅輕傷

▲ Tesla飛墮76米魔鬼坡，全車粉身碎骨，一家4口大難不死，僅受輕傷。

大難不死，美國日前發生一宗離奇車禍。一輛特斯拉（Tesla）電動車在美國加州沿海高速公路行駛期間，從76米高的懸崖墮落，車身嚴重損毀，惟車上一家四口卻奇蹟生還。警方事後跟進調查，發現司機疑似意圖謀殺，並已拘捕肇事者。

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綜合外國媒體報道，事發在當地時間1月3日上午10時多。當局接報，一輛載有4人的白色Tesla電動車，從加州1號高速公路的「魔鬼坡」（Devil's Slide）上墜落。事發位置介乎Pacifica及Montara之間，涉事車輛由76米高的懸崖墜落後，翻滾數圈並最終落在石灘上，與落在太平洋的距離僅差數米，畫面觸目驚心。

警方接到目擊者報案後，隨即派出直升機，趕往現場參與救援，最終成功救出車上4人，包括42歲的司機Dharmesh A. Patel與41歲的妻子，以及年齡分別為7歲及4歲的一對子女。4人在事故中皆沒有受重傷，一對子女更奇蹟地毫髮無傷，4人獲救時意識清醒。

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加州消防局海岸長官Brian Pottenger表示，對於車上的人在事故中生還，感到非常震驚，又形容能在這類型事故中倖存下來，是非常罕見及不尋常的。

而事件經調查後被揭發更多細節，警方發現涉事司機Dharmesh A. Patel懷疑是蓄意惹禍，他並以意圖謀殺及虐待兒童被拘捕。而他本身是一名放射科醫生，執業已逾10年。

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責任編輯：羅嘉欣