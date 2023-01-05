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【搶購潮】網傳超級變種XBB.1.5可致大便失禁　民眾掀囤積紙尿片潮專家現身回應

食用安全 17:06 2023/01/05

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網傳超級變種XBB.1.5可致大便失禁！民衆囤積紙尿片，惹專家發聲。

新冠病毒不斷變種，XBB.1.5變異病毒株漸目前正在各國蔓延。有内地網民稱最新病毒可導致大便失禁，並在網上呼籲民眾囤積紙尿片，一時又再度引起新一波搶購潮。

最新影片：

綜合内地媒體報道，上海已出現XBB.1.5變異病毒株病例，病毒能躲過身體由疫苗或曾受感染形成的抗體保護，猶如超級變種。還有網民宣稱，該病毒會令患者「無意識腹瀉」。因此，繼止瀉藥「蒙脫石散」遭瘋搶後，又呼籲民衆囤積紙尿片。

專家：不必驚慌

内地醫學專家方邦江教授指出，XBB.1.5病毒株實際上與流行病毒BF.7症狀幾乎一致，主要症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、全身疼痛、呼吸困難、鼻塞等。而多年流行的病毒性感冒，也向來會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒症狀，都是正常的病理反應。況且，XBB.1.5病毒株目前僅在極少數入境者中查出，未在社會上廣泛傳播。

方教授表示：

不僅沒必要囤積紙尿褲，止瀉藥物如蒙脫石散等，也不必盲目囤積。大家不要驚慌，不必杞人憂天。

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責任編輯：羅嘉欣

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