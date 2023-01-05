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【電話騙案】婦人遭「孫女男朋友」騙走15萬　騙徒再自稱兒子索3萬被捕

社會 16:24 2023/01/05

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被捕女子。（警方提供）

將軍澳警區昨日（4日）接獲一名女子報案，指接獲一名自稱其兒子的騙徒來電，稱自己被捕及要求報案人交付3萬元保釋金給一名女子。報案人早前（12月8日日）亦曾被一名自稱其孫女男朋友的騙徒以相同手法騙走15萬。該名報案人懷疑自己再度受騙，遂由家人陪同下報警求助。

將軍澳警區特遣隊人員接手調查後，在報案人協助下進行埋伏行動，人員成功拘捕一名26歲姓郭女子，亦在她身上檢獲約1.5克懷疑氯胺酮。該名女子涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」及「藏有危險藥物」被捕，現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第五隊跟進。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲，市民如收到來歷不明的電話，自稱或急需大量金錢的至親，市民應提高警覺，稍後向其他親友求證。警方重申政府執法部門不會主動叫市民繳交保證金或保釋金，更不會約市民到郵局、街頭等公眾地方交取或收取金額。另外，警方亦重申管有危險藥物是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款100萬港元。

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記者：黃穎津

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