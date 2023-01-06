【死過翻生】死者落葬3日後復活　家屬接醫院通知崩潰

▲ 87歲婆婆落葬3日後「死過翻生」，家屬接醫院通知後崩潰。

日前，廣西南寧發生一宗醫療烏龍事故，87歲的尹姓老婦被醫院宣告死亡，遺體由家屬領回，家屬按照村中習俗舉辦喪事、下葬，沒想到3天後卻被醫院告知「人還活著」，鬧了一場大烏龍。

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綜合内地媒體報道，尹姓婦人之前住在養老院。2022年12月27日，養老院通知家屬，老婦因身體不適，需送往北際醫院治療。次日凌晨家屬接到醫院通知，老婦因病身亡，隨後家屬核對身份資料，並掀開布簾確認遺體，隨後就將逝者帶回家，準備喪事。而按照家鄉的習俗，遺體需要放置在不透明的棺木裡，也不會有瞻仰遺容的環節，因此在處理喪事的3天，家屬未能發現任何異常，並將遺體帶去家族的山墳進行埋葬。

豈料3天後，院方再次通知已辦理完喪事的家屬，稱搞錯死亡對象，真正的死者是另一名比尹姓老婦小14歲的黎姓婦人，而尹姓婦人還活著。北際醫院院辦主任史紅冰為此表示：

醫院把兩個人的訊息弄錯了，也通知錯了，確實是醫院疏忽。但是兩者相差14歲，那麽多家屬，怎麽都沒認出來呢？我覺得不可思議。

這宗烏龍事件的起因，是兩人都被養老院送到南寧市北際醫院治療，院方把二人的手環及床位牌弄亂。尹姓婦人的家屬表示，當日凌晨趕到醫院時，病房很昏暗，見病床上的逝者髮型與長相，都與自家老人十分相像，就沒有多想，在核對老人手環的訊息及醫院開發的死亡證後，就把逝者帶走。而家屬亦為此責備醫院：

入院的時候，醫院應該核對老人的身份證，確認姓名、年齡等信息，當時醫院就登記錯了，其過錯責任毋庸置疑，可至今醫院連一句道歉都沒有，還反過來責怪我們。

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而真正逝者黎姓婦人的兒子表示，上月26日接獲養老院通知，母親身體不適，但由於當時他們一家人都確診，無法立刻趕去醫院，於是委託養老院幫忙將母親送到北際醫院治療。但過了3天左右都沒有收到醫院任何的通知，於是致電詢問母親的病況，被告知媽媽有發燒症狀，正在打退燒針，喊話也會有反應。

當男子抵達醫院後，看到病床上的患者，一眼就認出這個人並非自己的母親，無論是年齡、長相都不對，醫生還為此反覆確認4、5次：「我告訴醫院，不用確認、這肯定不是我母親。」後來經過一番追查，才知道是醫院弄錯身分，男子的母親已經過世，還被葬在別家的祖墳裡。這讓他感到相當崩潰，不知道該如何向家族交代。他指，按照習俗，母親下葬至今沒滿頭七，還不能移墳，且移墳還牽扯到許多風俗問題，過程會十分麻煩。

目前院方還沒有給出明確答覆，男子為此相當不滿。而對於此次烏龍事件，醫院和患者家屬的做法都引起了網民熱議：

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責任編輯：羅嘉欣