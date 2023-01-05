【放寬入境】澳門周日起放寬防疫限制　中港台入境者無須出示新冠檢測證明

▲ 澳門周日起放寬防疫限制，中港台入境無須出示新冠檢測證明。（資料圖片）

澳門放寬入境要求，自港台的入境人士，周日（8日）起無須出示檢測證明。

澳門當局今（5）日刊憲，調整入境、過境防疫措施。由2023年1月8日零時起的措施為：

恢復澳門國際機場的轉機業務；

取消對持外國護照入境人士的特別限制措施，所有國籍人士均可在遵守其他入境條件的前提下，無須獲得當局的事先批准而由任何地區進入澳門；

取消所有口岸的強制入境健康申報措施及入境後的健康管理措施；

入境人士的新冠病毒檢測證明： 由中國以外國家和地區入境澳門特別行政區的人士，須在登機、登船前來澳門特別行政區時出示48小時內進行的新冠病毒快速檢測或核酸檢測陰性的證明； 由中港台入境澳門的人無須出示任何新冠病毒檢測證明；

由中港台以外國家和地區入境澳門的人士，在入境翌日起計第7天內離境前往中國內地時，須出示48小時內採樣的核酸檢測陰性證明 （珠澳口岸為採樣日後48小時，其他口岸以目的地口岸的要求為準）。

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責任編輯：陳麗娜