【夫妻關係】細數球星太太之最　球王比利與日裔愛妻婚姻最短暫

▲ 美斯與比利等球星們與太太的關係也成為網民話題。（IG圖片）

要找美女嘛，毋須看一年一度的「世界小姐」競選，往足球明星身邊瞧吧，隨隨便便都能找到頂級美女的蹤影。

先前足球巨星美斯成功圓夢，助祖國阿根廷贏得世界盃，球迷至今仍津津樂道。我的視綫卻從美斯轉移到他的家人身上去，那位年輕美女就是他的太太嗎？生了三個孩子卻仍身材窈窕，體態嫵媚婀娜得教人驚艷啊！

美斯是球壇出名的愛家好男人，年輕時雖然也曾得過緋聞，身邊乍現過火辣女郎，但最終都是情傾於初戀情人Antonela，祝願這個模範家庭永遠幸福快樂呢！

最出名的球星太太，相信仍然非Victoria莫屬。當初她情傾碧咸時，已是極之有名氣的Spice Girls要員，碧咸才是球壇新人。雖然這一對也曾迎過風浪，但近年的碧咸已修心養性了吧！

最記得當年碧咸跟Victoria說要去一趟原始森林時，太太即時的反應竟然並非擔心他的安危，因為途中有可能遇上猛獸、疫症或惡劣天氣呢！「咁你點吹頭呀？」她喊道。這位太太名副其實是「貪靚到死」啊！

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最多是非的球星太太，該是前英國球星朗尼的太太Coleen了。她與另一位球星太太Rebekah的恩怨鬧上法庭，誰將對方的私隱給報章透露、誰誹謗誰的鬧劇，竟已拍成電視節目呢！

幸福最短暫的球星太太，該是原籍日本於巴西出生的Marcia吧！她於六年前下嫁比他年長三十二年的舊情人比利，是她陪伴一代球王走完最後的一段路呢！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「球星們的太太」。

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