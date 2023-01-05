【煽動判囚】涉網上發布113則煽動貼文　速遞員認罪囚8個月

▲ 涉網上發布113則煽動貼文，速遞員認罪囚8個月。（資料圖片）

42歲速遞員涉轉發亞洲七人欖球賽播錯國歌為反修例歌曲的影片貼文，留言「感謝南韓仁川承認香港國歌」，並在Facebook等社交平台發布共113則具煽動意圖貼文，包括呼籲人不接種新冠疫苗和不使用「安心出行」等。涉案速遞員早前承認1項「作出具煽動意圖的作為」罪，今（5日）於西九龍裁判法院被判監8個月。

被告王俊傑，承認於2021年1月30日至2022年11月21日期間，在香港作出一項或多項煽動意圖的作為，即在Facebook、Instagram和Twitter發布、提供及/或持續提供陳述、相片、片段及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛、慫使他人不守法或不服從合法命令等。

辯方今進一步求情指，被告現時與69歲有長期病患的母親相依為命，被告案發時受社會和政治氛圍影響才犯案，現深感後悔，承諾不會重犯，並向政府部門致歉，望法庭輕判。

《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德判刑時指，被告於23個月內透過全球廣受歡迎的社交平台發布貼文，內容針對中央、港府和警員等，並開放予公眾閱覽，訊息具延續性和永久性。被告除轉發他人貼文外，更親自製作部分貼文，貼文鼓吹暴力、侮辱國旗和國家領導人，主張分裂國家，對公共安全構成實際和潛在的威脅，法庭必須判處阻嚇性刑罰，防止他人仿效和預防有人被煽動，扣除認罪折扣後，判監8個月。

案情指，被告擁有2個Facebook及各1個Instagram和Twitter帳戶，Facebook朋友共約300人，後2個帳戶則合共有約800名追隨者。涉案期間，被告發表有關「廣東獨立」、侮辱中國國旗和國家主席的貼文，被指引憎恨或藐視中央。

被告又以「黑警」稱呼警察，形容天文台是「收黑錢」的政府部門，呼籲人抵制防疫政策，呼籲他人仿效2021年7月1日刺警男子梁健輝的行為，以及轉發亞洲七人欖球賽播錯國歌為反修例歌曲的影片貼文，留言「感謝南韓仁川承認香港國歌」等。

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記者：陳曉欣