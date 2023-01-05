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【2023農曆新年】中環街市重現大笪地老字號擺年宵 5 米高港式傳統大紅花牌最吸睛

休閒消費 17:57 2023/01/05

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適逢農曆新年，中環街市一樓將舉辦大笪地市集，匯聚超過 30 個攤檔，售賣逾百款懷舊特色精品及賀年產品。（商戶提供）

送舊迎新與文化傳承可以並行不悖。負載着百年歷史的中環街市今年特意舉辦「中環大笪地，市旺添福氣」，帶來充滿本地歷史意義的綠色排檔、傳統大紅花牌和大笪地文化，讓大家恍如穿越時光隧道，瞬間回到上世紀。

中環街市將在新春期間為 G/F OASIS 換上新衣裳，以充滿濃厚本土情懷的綠色排檔以及洋溢歡慶的璀璨大紅花牌為其重新佈置。於 1 月 7 日至 31 日期間重現「港式懷舊排檔」。現場設有 6 個懷舊綠色鐵皮排檔，由多個本地老字號品牌及社企進駐，包括新記、坤記竹昇麵、茶創樂、真滋味、愛火花及鮑魚王，主打一系列新春限定的賀年產品，讓遊人可以一邊感受香港精神，一邊盡情辦年貨！

由 1 月 7 日至 2 月 5 日期間，中庭將矗立一面 5 米高以竹製棚架建造的傳統大紅花牌，加上 LED 燈泡裝飾，將喜慶氣息注滿中環街市。花牌兩側將會以竹條築成一面 3 米闊乘 2 米高的「竹福牆」，現場更有雕花祈願木牌，寫上願望後掛上祈求心願成真，限量 1,000 個，名額有限，先到先得。

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新春期間，OASIS 上空將會高掛多達 450 個象徵團圓意義的傳統燈籠，與花牌互相輝映，將喜慶氣息注滿中環街市。而在指定日子，場內更有飛機欖、大白兔奶糖、糖蔥餅、茶粿等懷舊小食派發，讓年長一輩回味舊日文化之餘，小朋友亦可一嚐這些日漸式微的小食。

有得吃有得打卡之餘，中環街市一樓更將化身年宵花市，匯聚多款特色年花即場發售，包括小型黃金果新年擺設、水仙花、富貴竹、龍爪竹，以及各種開運鮮花如百合、串串金等。現場更有由 50 款蝴蝶蘭營造的花海，另一邊廂則有 500 盤年桔及 20 棵桃花組成的粉紅催運桃花陣，愛花者切勿錯過！

記者：王嵐

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