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【打擊毒品】海關截查長沙灣可疑男揭藏毒　搜私樓毒品倉庫檢市值5,200萬可卡因

社會 17:30 2023/01/05

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海關反毒品行動檢獲60公斤可卡因市值5,200萬元拘捕一名男子。

海關毒品調查科於昨日（4日）下午，在長沙灣一私人屋苑停車場截查一名可疑男子，行動中檢獲60公斤懷疑可卡因，市值超過5,200萬元。

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉良智指，海關人員昨日於長沙灣展開反毒品行動，於下午3時在長沙灣一私人屋苑停車場內，截查一名準備取車離開停車場男子，在其背囊內環保袋檢獲重1公斤懷疑可卡因，關員隨即拘捕男子，並在私家車內檢獲一條鎖匙。

關員將男子押返上址單位內，再在約300呎單位睡房內6個紙皮箱檢獲52磚每轉重1.15公斤懷疑可卡因，合共檢獲60公斤可卡因，市值5,200萬元。

海關指，被捕人為上址毒品倉庫管理員，相信會以私家車將毒品分批送往買家及其他分拆人士。被捕男子31歲報稱無業，已被控2項販運危險藥物罪名，將於明日（6日）於西九龍裁判法院提堂。

海關指，上址營運約1個月，關員正著手調查毒品來源，已成功阻截該批毒品流入本地市場。海關指該販毒集團行事謹慎，以區內樓齡較新並設置停車場屋苑作掩飾，將毒品由儲存倉直接運上私家車再分批送往買家。

海關重申販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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