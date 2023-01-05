【新春風水】玄學家推介8大風水陣　一個方位放6支菊花來年少病痛

▲ 玄學家推介8大風水陣，一個方位放6支菊花來年少病痛。（梁偉榮攝）

兔年將至，擺對風水陣，可以催旺吉位力旺以及化解凶位煞氣。玄學家雲文子推介2023年8大風水陣，幫助大家催旺桃花運、健康運及財運，兼脫單升職加薪。

西北方 - 病災煞位

化解方法：

「白虎」主病灶、病菌，主刑傷、凶象、災福。在西北方放置「6支菊花」，有助吸收病氣或負能量

西方 - 喜慶位/人緣位

催旺方法：

「六合」主貴人、人緣；喜慶事宜、吉祥。在西方放置一棵「桃花」，可有利婚嫁，催旺人緣運，招來貴人。

如此處有窗門、窗簾要盡量長開，加旺招來貴人，人緣。婚嫁事宜能暢通無阻。

北方 - 文昌位



催旺方法：

「天心星」主智慧、學識、精明機智。技術、書籍、腦袋。在北方放置一盤「四季桔」，可增強文昌位，有助讀書、學習能力、考試運。

東北方 - 偏財位

催旺方法：

「景門」主投機、投資，賭博。在東北方放置一盤「水仙」，可催旺財運。

東方 - 正財位

催旺方法：

「天任星」主錢財、資金，「值符」主金銀珠寶、豪宅。在東方放置一盤「黃色蘭花」便可催旺財運、增加利潤。

西南方 - 桃花位

催旺方法：

「休門」主愛情、桃花，吸引力、魅力，在西南方放置一盤「紫色蘭花」便可催旺桃花，令感情發展順利。

南方 - 官祿位/添丁

催旺方法：

「開門」主官祿、事業；主領導、官勢、權勢。在南方放置「6支牡丹花」便可官運亨通，工作順順利利，世可安排辦公室或辦公枱在南方，有助陞官大吉。

東南方 - 是非位

化解方法：

「驚門門迫」主口舌是非，為衝突、攻擊、吵架，在東南方放置一盤「酒紅斑點蘭花」可化解是非，帶來和諧。

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責任編輯：陳麗娜