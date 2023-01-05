【兩地通關】兩地本周日通關　林健鋒促農曆年前名額增至10萬人以上

▲ 林健鋒期望，新年前後將名額逐步增加至每日10萬人以上。(資料圖片)

香港與內地通關在即，立法會議員林健鋒建議，商戶可向旅客帶出「香港歡迎你」信息吸引旅客，又期望農曆新年前後將名額逐步增加至每日10萬人以上；紡織及製衣界立法會議員陳祖恒亦期望，循序漸進增加通關名額，包括繼續積極探討開放高鐵等口岸的可能性。

林健鋒指，現時距離農曆新年只有約半個月，相信新年前後有不少市民有意北上探親，工商界亦希望盡快派員到內地處理業務，因此希望政府每3、4日檢視名額及流程等安排，務求在新年前後將名額逐步增加至每日10萬人以上。

他又預期，香港旅遊業有望於數月內明顯復甦，重新激活香港經濟動力，因此建議旅發局與旅行社、商場、食肆及零售商等合作，重整旗鼓，推出連串訪港推廣及優惠，帶出「香港歡迎你」的信息，吸引各個省市的旅客訪港。

陳祖恒表示，衷心感謝中央同意並積極促成兩地逐步、有序和全面通關，亦感謝特區政府一直為通關付出的努力，為香港全面復常踏出非常關鍵的一步。他指，港人對於北上的需求龐大，尤其是商務客，他期望能循序漸進增加通關名額，包括繼續積極探討開放高鐵等口岸的可能性，同時可研究設立商務名額，協助港商往返兩地處理業務。

他又指，業界非常關注貨物運輸的細節，據報道指不少跨境貨車司機因疫情未及續牌，短期內或出現司機短缺。他期望政府與內地審視有關安排，從而應對因經濟活動復常而衍生的貨運量需求。

選委界立法會議員陳沛良指非常歡迎相關安排，他指出，逐步、有序、全面恢復正常通關，人員來往兩地進行商業活動和旅遊更加便捷，無數跨境家庭也能結束長期分離與家人團聚，可為本港旅遊、零售、餐飲、住宿以及各行各業復甦提供強大經濟動力。在目前的方案下，通關初期仍設有限額，他相信這只是暫時的，待各項安排進展順利，希望當局逐步增加名額直至不設配額，達至全面通關，也希望當局早日恢復跨境學童每日過關返學，讓學生早日回歸正常校園生活。

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責任編輯：區綽彥