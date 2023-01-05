【COLLAR成員】女團COLLAR成軍一週年　一文盡睇The Bright Side限量精品

▲ COLLAR《The Bright Side》一週年紀念商品明日（6日）預售。

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）組成的COLLAR，將於1月12日迎接成軍一周年。

COLLAR於明天（1月6日）早上10時在KKday獨家預購一週年紀念品，並分為A、B、C套裝以預購方式出售，而主題觀光巴士「The Bright Side號」將於1月13日至2月12日期間穿梭中環、金鐘、灣仔及尖沙咀，巴士內設有COLLAR一周年主題打卡位，更有COLLAR成員為乘客報站。

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COLLAR成軍一年

《The Bright Side》一週年紀念商品簡介寫道：「COLLAR成軍一週年，感激有你。COLLAR特設「The Bright Side號」期待與你欣賞新一年的風景，並特意設計一週年限量紀念品，帶著The Bright Side 力量向前行。」

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套裝A

限量500套的套裝A為「The Bright Side」COLLAR 一週年觀光巴士套票連限量PHOTOCARD SET（$390）：

- The Bright Side號觀光巴士紀念全日票乙張(8款設計隨機發放）

- COLLAR 一週年紀念繡章乙個（2款設計隨機）

- 限量PHOTOCARD SET（限量500套）

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套裝B

套裝B為「The Bright Side」COLLAR 一週年紀念觀光巴士套票（$290）：

-The Bright Side號觀光巴士紀念全日票乙張(8款設計隨機發放）

- COLLAR 一週年紀念繡章乙個（2款設計隨機）

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套裝C

套裝C為「The Bright Side」COLLAR 一週年紀念MASKING TAPE套裝（$85）：

COLLAR 8位成員親手提字「The Bright Side」Masking Tape (一套兩款)

「The Bright Side號」觀光巴士

服務日期：1月13日至2月12日（逢星期五晚上、星期六、日及公眾假期）

班次時間：中環開出：19:00/ 19:30；尖沙咀開出 20:30/ 21:00（逢星期五）

中環開出11:00/ 13:00/ 14:00/ 16:00 /17:00/ 19:00；尖沙咀開出 12:30/ 143:0/ 15:30/ 17:30/ 18:30/ 20:30（逢星期六、日及公眾假期）

觀光巴士紀念全日票及繡章換領地點：

- 中環天星碼頭人力車觀光巴士服務站

- 新巴(金鐘)顧客服務中心

COLLAR 一週年紀念Photocard Set及Masking Tape領取方法：

順豐到付或KKday辦公室領取

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