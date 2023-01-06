【貪得無厭】旺角良心餐廳免費派藥　有人要求全取未獲回覆反鬧店主

▲ 旺角良心餐廳免費派藥，有人貪心要求全取，未獲回覆反鬧店主。

本港新冠感染個案高企，加上内地疫情嚴峻，引起市民瘋搶「撲熱息痛」成分止痛藥。不過，有良心店家逆市免費贈送止痛藥給街坊，結果「好心著雷劈」，竟被罵是騙子。

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搶藥潮下，止痛藥價格被炒賣至天價。旺角一間良心台式餐廳，反逆市贈送止痛藥給街坊及無家者。店家在Facebook發文稱：「我有50排止痛藥，大家有需要可以跟我拿，Free」，並配上一盒止痛藥圖。帖文引起網民關注，不少人在帖文下禮貌留言，希望能取一排留家中備用。也有不少網民稱讚店家「好人一生平安」、「好人好事」、「好感動」！

貪心網民要求全取未果 怒駡店家

不過，留言中也有無理網民提出過分要求。有網民竟向店家提出要求「50排全取，今天下午3點黃埔地鐵站交收，不見不散，謝謝」。店家未就此答覆，隨即遭到該網民怒駡：「我是香港同胞的同路人，為什麼店主不答覆！」、「騙子！」、「好失望，我是同胞，你沒有來！」、「X街！」最終引來店家無奈回覆：「請勿來這裡亂」。

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不少人看到該留言後，紛紛替店家出氣，還提議店家應要限額領取：

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責任編輯：羅嘉欣