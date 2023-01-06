【藥物荒】港女診所求醫只要止痛藥被拒　網民熱議：擺明係想攞去賣

▲ 一名女子求診後竟要求只要止痛藥，更提出將其他藥物全部改為止痛藥，結果被醫生拒絕。

近日，有診所助護分享帖文指，一名女子日前在求診後竟要求只要止痛藥，更提出將其他藥物全部改為止痛藥，結果被醫生拒絕，無奈之下惟有領取全部藥物，被網民質疑她是想轉售藥物，而非為治病。

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由診所助護撰寫的Facebook專頁「診所低能奇觀」近日分享，指一名女子到診所求醫，取藥時提出只需要止痛藥，而不需要其他藥物。版主聞言後回答：「唔要其他嘅話診金藥費都一樣㗎喎」，對方則表示要將其他藥換成止痛藥，版主再回應：「冇得咁樣換，如果你要多啲呢隻止痛藥嘅就會係配多幾日藥，每配多一日藥收20蚊嘅」，對方卻感到不解：「嗰啲我唔要㗎喎，我唔要嗰啲去換做一隻唔得咩？」

版主則重申不能換藥，對方再反問：「咁你咪呃咗我成批藥？」 版主指：「如果你繼續要埋呢啲藥我哋都冇所謂㗎，可以照出畀你㗎。但係你淨係要一款藥要好多日嘅份量就要另外收費」 ，並再次詢問對方：「你想照出藥俾你定你想配多幾日止痛藥？」 女子聞言後未有回答，版主形容對方「嬲爆爆咁樣企咗喺度」，經版主再三追問後，女子最終無奈決定領取全部藥物，但就回答：

唔食都可以放返出去囉我 。

該名女子的做法引起網民的熱議，猜測女子只要止痛藥的意圖：

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另外，亦有人詢問：「咁其他藥點解唔可以唔要收平啲，或者跟佢咁其他藥多啲？」其他網民則回答指：「咁有需要係3日，做乜要畀多，醫生都係按需要畀藥」、「第一 : 你話乜就乜，仲使鬼醫生開藥？第二 : 開診所都係生意嚟，醫生睇完，覺得你要咩藥，就畀翻咩藥你。你要轉其他嘢加錢好正常。第三 : 呢啲擺明扮睇醫生攞藥去賣」。

內容獲「診所低能奇觀」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣