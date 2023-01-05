【農曆新年2023】YOHO MALL X ONE PIECE新春金運遊樂園　3.8 米高黃金許願樹+消費換禮盒利市封

▲ YOHO MALL新春金運遊樂園，ONE PIECE兔年中式造型亮相。（商場提供）

由即日起至1月31日的，YOHO MALL會與大家跟ONE PIECE草帽小子一伙兒踏上尋寶冒險之旅，一齊暢遊多個主題打卡裝置、新春年貨及文青市集，共度滿載幸福喜悅的佳節。

身穿中式賀年服的路飛及索柏會戴上可愛的兔耳小帽與大家共迎兔年，於3.5米高的新春金運牌坊下開心迎接大家。牌坊特別以系列名物巨型船舵配賀年桃花裝飾作點綴，氣勢非凡，兩旁更有巨型閃閃發亮的金幣及慶節舞獅為大家打打氣。

至於山治、卓洛等角色，亦分別於市集內數個高1.8米的尋寶黃金樹打卡位旁恭候，更可於場內尋寶，探索隱藏於四周的金幣寶藏，充滿驚喜。

場內更有ONE PIECE 金運尋寶限定商店，售賣超過270款來自日本、台灣及韓國等地的超人氣及限定商品，包括多款全新兔年賀歲Q版利是封、揮春、掛飾等，亦有日本粉絲瘋搶的 MUGI MUGI毛公仔、GraffArt系列精品、《ONE PIECE FILM RED》限量紀念精品等，粉絲萬勿錯過。

▲ 場內設有期間限定商店，以及新春美食賀年開運市集。（商場提供）

YOHO MALL II 中庭則有文青必到的手作市集，一共有8位本地手作達人及品牌會發售多 款應節精品，包括由三個本地全男班主理之中醫師草本系列、全人手製作及加入天然中醫草本元素的香薰產品木見 muk6jin6 X 不只 notonly等。而YOHO MALL I 就有佔地超過 2,000呎的新春美食賀年市集，讓大家盡情辦年貨。

商場更推出One Piece活動限定新年版口罩、賀年禮盒及「魚躍花見」利市封換領。凡於即日以電子貨幣消費滿$8,000，即可換領新春賀年禮盒一套；於The Point App以8,000積分，即可換領 One Piece 活動限定新年版口罩一盒。

至於利市封，凡即日以電子貨幣消費滿$800即可換領利是封一套，滿$1,500可換兩套。而即日於The Point App以2,500 積分，亦可換領利是封一套，名額合共1,000名。

記者︰黃依情

記者︰黃依情