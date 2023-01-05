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【通關安排】何柏良料首月100萬名內地旅客抵港　2萬至3萬名染疫內地旅客抵港

社會 18:04 2023/01/05

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港大感染及傳染病中心總監何栢良今（5日）於電台節目表示，本港新冠確診宗數持續在高位，已進入平台期，但死亡率有所上升，相信是與不少長者未有按時接種第三針或第四針加強劑有關。政府今日公布通關細節，何柏良表示，料通關首月有100萬名內地旅客抵港，推算首月會有2萬至3萬名染疫的內地旅客抵港。

何栢良表示，通關首月預計共有100萬名內地旅客抵港，按上月內地入境旅客2%的陽性比率，以及農曆新年前後確診宗數可能上升，推算首月會有2至3萬名染疫的內地旅客抵港。何柏良期望，私營醫生應放下心理關口，私營醫療體系能提供協助，讓染疫的內地旅客毋須湧到公立醫院求醫。他又指，本港新冠確診宗數持續在高位，已進入平台期，但死亡率有所上升，相信是由於不少長者未有按時接種第三針或第四針加強劑有關。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

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