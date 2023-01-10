【心靈師】楊詩敏曾屢遇瓶頸位現不介意評論　入行19年蝦頭擁抱好與不好

▲ 楊詩敏（蝦頭）學懂面對評論。

都市人在生活壓迫下容易受精神及情緒疾病困擾，ViuTV原創劇《心靈師》以此作題材採討情緒及精神疾病，以另一角度讓觀眾了解病患者的境況。

楊詩敏（蝦頭）於劇中飾演心理學家黎敏君，治療不同病患者的心靈。現實中的蝦頭從經歷中學習調整心理，擁抱好與壞的評論。

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擁抱好與不好

問到蝦頭如何面對評論和壓力？

蝦頭認為：「每個人都會面對這壓力，可能有不同的階段，做新人會很介意別人如何看自己，我以前也是的。一直做的時候，覺得海量那麼大，每樣也在意誰也會Shock，其實不用這樣去看Comment。」

她現在很放鬆，「明白了一個很大的道理，這個世界不會每個人都喜歡你，這是一定的。如果我們只在乎不喜歡自己的人，那便會好記住別人說我的不好，但其實讚自己和喜歡自己的人是多於不喜歡我的人。」

她續說：「為何那麼多鼓勵性的說話未必去在意，反而一兩個不OK你的就永遠記住呢？擁抱兩邊，好與不好都可以擁抱，最重要是知道自己有沒有盡力是做好，做到多少是來自自己，做了這麼久便想通了這個Point。」

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把握機會

入行約19年，蝦頭近年經常作出不同的嘗試，她很感恩，「近日經歷的都是能看見我不同面貌的機會，不可以因戲份少或不是主角而不去做好，不可這樣想。無論是甚麼角色也好，都會盡力去做好它。」

她覺得：「每個演員都知道自己是有很多面貌在等待被發掘，當然演員有時是比較被動，但我覺得要好好地準備自己，當機會來臨時，便告訴大家我是做得很好的。做演員不會規範自己只做一件事，很想自己讓觀眾看到很多面貌或可能性，無論大或小的機會都一定會把握住，做到最好。」

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屢遇瓶頸位

蝦頭曾經演出很多同類型角色，後來才跳出框框，「每個人的際遇很不同，我有很多瓶頸位，而我覺得不要放棄，是心態來的。總之我把握住每一個機會，我都將它做好。有段時間很用力地告訴別人自己有很多面，後來發現是不需要這麼用力地告訴別人，最重要是自己，我反而懂得甚麼是放鬆。輕鬆去面對每一個難關，這才是最容易有一個空間去處理所有問題。當我放開了，別人反而更看得見我。」

鏡頭前的蝦頭予人「開心果」的感覺，臉上經常展露笑顏，不過她稱：「我本身是很認真，思考形，但我從小到大所演的角色都是炒熱氣氛，其實我是可以不說話。」

▲ 陳嘉倩、楊詩敏、劉蘊晴（左起）。（陳慧安 攝）

認識自己

以前的蝦頭不喜歡真實的自己，「很想藉着演戲去逃避，演那些人很開心。長大後更懂得欣賞真正的楊詩敏，很懂得自省、喜歡思考、很多分析、情感豐富，了解自己更多。」

她又引用King Sir（鍾景輝）的說法，「戲劇就是自我認識的過程，更可演活每一個人。因為我們是做人、做故事，是生活來的。如果連自己都不去認識，又如何演活到其他跟自己不同的人呢？」

記者：梁樂欣

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