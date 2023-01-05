【兩地通關】姚柏良倡線上提供各口岸過關時間　讓旅遊業考察各關口運作

▲ 旅遊界立法會議員姚柏良。（資料圖片）

港府今（8日）公布周日起中港兩地通關安排，旅遊界立法會議員姚柏良表示歡迎，對於首階段通關有12萬來回名額，為疫情前五分之一人次，他認為屬合適的數目，形容是作為通關的起步，他期望政府在實行一周後，盡快檢討配額安排，以滿足農曆年期間，港人回鄉探親的龐大需求。

姚柏良形容是次通關，為重啟香港和內地的旅遊互通，踏出重要一步，對於首階段通關有12萬來回名額，為疫情前五分之一人次，他認為屬合適的數目，形容是作為通關的起步。

為避免口岸在運行初期出現擠塞，姚柏良建議政府在網上預約系統加設時段，以及為市民提供各口岸過關時間的即時資訊，以分散人流，減少輪候時間。

他又建議️回應業界設立復業基金的訴求，讓旅遊業有能力盡快重新聘請人手，恢復運力和接待能力；盡快組織旅遊業界考察了解各關口運作，方便業界清晰了解恢復跨境遊時，接送客人流程和車輛停泊安排；️與內地商討，安排旅遊界盡快訪粵考察，對接業界，共商重啟旅遊措施，及早打通大灣區旅遊「小循環」。

他又建議在下階段的放寬中，增設旅遊名額，逐步放寬團隊跨境遊和自由行，重振香港的旅遊業。

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記者：鄧凱文