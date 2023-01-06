【新冠肺炎】黃聖依90歲奶奶染疫後迅速痊癒　全因一款天價11萬老中藥

▲ 黃聖依90歲奶奶染疫後迅速痊癒，全因一款天價老中藥傳索價11萬。

新冠肺炎對長者威脅極大，隨時引發重症之餘，亦有致命風險。日前內地女星黃聖依的90歲奶奶便不幸中疫，不過，據她的丈夫網上帖文所指，老人家其後吃了一款名叫「蘇合香丸」的古老中藥後，便很快迅速痊癒，令網民對此藥十分好奇。惟據說，此藥絕非平常百姓可負擔，單是88年產的便索價近10萬人民幣（約11萬港幣）。

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黃聖依的丈夫楊子近日於社交網站透露，其母親雖然曾感染新冠肺炎，不過吃了一粒名叫「蘇合香丸」，一款來自88年的中藥後，就退燒轉陰，令他不禁讚嘆中國老中藥的神奇。他更發文表示：

88年的蘇合香丸一顆退燒、轉陰，祈福大家安康，天下無疫，讚嘆老中藥神奇，國粹老中藥再次綻放！

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註冊中醫師古鎧綸接受TOPick訪問，表示「蘇合香丸」是屬於中醫經典名方，專門用以治療重症，如昏厥，有芳香開竅，行氣止痛的功效。此藥由主要由4種香氣濃烈的藥材組成，包括蘇合香、麝香、冰片、安息香。古鎧綸指，蘇合香及安息香其實本身是珍貴的樹木樹枝藥材；麝香則是屬於動物的身體組織；冰片其實亦是老樹木的加工品，其他配料還有價值連成的白檀香、 沉香....

問及為何索價可達11萬元，古鎧綸表示，相信關鍵是藥材的原材料甚為罕有，除了老樹，因為保育原因，以往許多原材料現在已被禁止使用，如犀角，故80年代所製下的藥在這情況便更為昂貴；非現在市面所售的可媲美，因現時所製的大多混合人工養殖的材料。他又指，此藥屬於溫開藥，適應症有中風、寒邪氣鬱、心絞痛、手腳冰冷等，在緊急關頭時，更有起死迴生之功效。

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責任編輯：容惠玲