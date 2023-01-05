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【日本放寬限航令】國泰恢復多班往返港日航班　1月每周營運約70對航班

社會 18:29 2023/01/05

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國泰恢復多班往返港日航班，1月每周營運約70對航班

日本政府昨宣布放寬香港航班限制，周日（8日）起可使用當地所有機場降落，並容許航空公司恢復增加若干數量的赴日航班。一度表示上月底至2月初要削減127班航班的國泰航空，今表示知悉日本當局就入境限制的最新安排，並會調整航班以切合市場需求，經最新調整後，國泰航空在1月將每周營運約70對往返香港與日本的航班。
 
國泰表示，會恢復以下日子的CX588航班，接載乘客由香港前往福岡，日子包括2023年1月8日、10日、12日、13日、14日、17日、19日、20日、21日、24日、26日、28日、31日，及2月2日。
 
國泰又將在2023年1月23日、25日及2月1日恢復往返香港與札幌的CX580及CX581航班載客服務。另外，由香港前往札幌的CX580航班亦會於2023年1月9日及30日恢復載客服務。
  
市民可於國泰航空網站www.cathaypacific.com查閱最新的航班安排 。

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記者：鄧凱文

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