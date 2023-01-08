【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰一人分飾多角封視帝　Joel感謝當年3個人雪中送炭

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（8日）舉行，當中入行三十年的陳山聰憑劇集《金宵大廈2》成功「封帝」！ 陳山聰於台上激動曬淚，說出得獎感言：「唔係因為我成功而想多謝，係失敗時幫助過我嘅人。」

《金宵大廈2》大玩平行時空，陳山聰除了要扮演兩個平行時空的角色外，包括咖啡店店主Maurice和自由記者Joey，另外山聰要扮演60年代的精神病患者，非常考驗其演技。

陳山聰於2019年憑劇集《金宵大廈》首次入圍角遂「最佳男主角」，最終敗給馬國明；相隔3年，他再憑《金宵大廈2》撃敗陳展鵬和林敏驄兩大勁敵奪得視帝。

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陳山聰封視帝

陳山聰獲悉得獎後，便跟身旁的演員們擁抱，再從頒獎嘉賓郭可盈和呂良偉手中奪得「最佳男主角」獎項。

他說：「非常感恩，喺我的人生馬拉松上最難係點樣面對失敗，仲有點樣從失敗中企返起身，我終於可以踏進呢一步。首先我要多謝《金宵大廈》1、2台前幕後，我要多謝李施嬅，佢特登為咗我返嚟。多謝劇組咁大膽搵我做男主角。多謝你一世，Love You。」

他繼續道謝：「多謝TVB！唔係因為我成功而多謝，係失敗時幫助我，喺我最失意時問我仲想唔想拍劇，佢就係曾生。仲有兩位如果唔係佢哋執返我，就唔會有而家嘅我，珍姐、樂小姐。多謝老婆呢十年咁為我付出咗咁多，包容咗我咁多，為我生咗個比我更靚仔嘅仔。」

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當歌手入行

於1992年，當時只得16歲的陳山聰參加TVB舉辦的《歡樂今宵之四大天王模倣大賽》，主唱其偶像劉德華的歌曲《長夜多浪漫》而被評判之一的華仔賞識，一年後成為華他創立的公司New Melody力捧的歌手。

可惜在九七金融風暴下唱片公司倒閉，陳山聰結束了僅得四年的歌手生涯，之後山聰曾轉行當古著店售貨員。

不過陳山聰最終輾轉返回TVB，於2009年憑《學警狙擊》「左輪」一角成功入屋，惟於2011年拍罷《天梯》後沒再拍劇。

及至2013年再重返TVB，參與李添勝的古裝劇《宦海奇官》，2017年，山聰憑劇集《同盟》飾演「令千佑」一角於頒獎典禮獲得「最佳男配角」獎，兩年後於《金宵大廈》後升呢為男一。

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記者：游艾維﹑陳曉柔