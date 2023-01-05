【謀殺店員】涉偷啤酒後踢死便利店店員　巴漢稱遭挑釁否認謀殺開審

30歲巴基斯坦裔男子涉於2019年，在元朗1間便利店偷取2罐啤酒後逃走，61歲兼職店員追截，女途人目擊店員倒地後遭巴漢用腳踢向頭部致出血，店員昏迷送院，搶救兩天後不治。涉案巴漢否認謀殺罪，案件今（5日）於高等法院開審。控方指被告警誡下謊話連篇，直至改控謀殺後，才指自己當時酒醉及曾偷啤酒，曾以腳踢死者，因遭對方粗言辱罵及威嚇才自衛，並無意圖殺害對方。

被告Javed Iqbal ISLAM（現年30歲），為香港居民，被控1項謀殺罪，控罪指他於2019年12月30日，在香港謀殺男子鄧忠強（61歲）。

控方開案詞指，死者為元朗擊壤路1間7-11便利店兼職店員。根據現場閉路電視片段顯示，2019年12月28日晚上9時後，被告到便店偷2罐啤酒後逃走，死者及1名女店員追截，惟女店員未能追上而返回便利店，死者則繼續追截。

兩名剛晚膳完畢步出餐廳的印尼籍女子，分別目擊被告踢向坐在地上的死者之頭部，當時死者已無反應，而頭部正流血，兩名女途人稍後於警方認人手續中認出被告。控方續指，從閉路電視片段可見，死者坐在地上時遭被告腳踢，而死者當時已昏迷。救護員到場後，發現死者昏迷於於血泊中，頭部後方、口及鼻均有血。死者經搶救後延至同月30日不治。

被告被捕後警誡下向警方表示與案無關，控方指被告於警誡下謊話連篇。被告起初否認閉路電視片段中之人士為他本人，並否認曾到該便利店購買啤酒，並指自己於事發前一天跑山及游泳。

控方指直至死者傷重不治後，被告仍重複指遭警員毆打，聲稱會作出投訴。當警方向被告展示照片時，被告否認相中人為自己或不作評論等，並指自己與案無關。控方指被告於第3次錄影會面中，則完全改變說法。被告向警方表示後悔及認罪，但否認謀殺死者，並指死者是意外身亡。

控方指被告於警誡下自稱酒醉，並承認偷啤酒後逃走，死者追截他時以粗言辱罵，並揚言要打死他。被告稱死者先出手，他才推對方一下，死者坐在地上時，仍以粗言威嚇他，被告稱因遭挑釁才踢向死者額頭及面部2次，只因保護自己而作自衛，並無意圖殺害死者。控方指法醫檢驗後，指死者因頭部右方被重擊致死。

聆訊明(6日)續。

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記者：林育慧

