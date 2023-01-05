【好人好事】年輕快餐店員低調為流浪漢埋單　獲顧客寫信表揚收驚喜回報

▲ 有年輕快餐店員低調為流浪漢埋單。（經濟日報資料圖片）

一位衣衫襤褸的無家可歸者走進一間快餐廳。

「我有五十美仙，請問可以買到餐牌上的甚麼食物？」他向店員遞上掌心上的兩個銅錢，那是路人布施給他的所有錢。「先生，如果可以的話，你想購買甚麼食物？」年輕的男店員問他。

「任何都可以，我只想緩解飢餓不適。」「好的。」年輕的男店員沒有收下那兩個銅錢，卻以自己的扣帳卡買了一個漢堡包套餐，然後把收據遞給那位流浪漢，讓他找座位坐下等候食物。之後，他又開始如常替其他顧客服務。

不着痕迹的天使行為，映入了一位女顧客的眼簾。她沒有當場擊鼓拍掌把這件好人好事公諸全場，以免傷害那位流浪漢的自尊心。她選擇悄悄寫信到該連鎖快餐店公司，讓管理層知道他們聘用了一位工作勤奮又有愛心的員工，信內還附上她送贈該大愛滿滿的男店員的小費——一張一百美元鈔票。

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「謝謝你關心那個流浪漢。大多數人可能會要求他離開，你卻選擇用一頓餐膳來祝福他，令他在那天晚上不用捱餓睡覺。年輕人，幹得好！祝福我們的社會有更多像你一樣棒的人，願上帝保佑你。」作為父母，你希望這個充滿愛心的年輕男店員是你的兒子嗎？你會為他的善行感到驕傲嗎？

「嘩！出錢請人食飯，咁蝕底都做？」

「如果個流浪漢日日叫我仔請食飯，咁點搞？千祈唔好做傻仔。」

助人的確要量力而為，能幫該幫的便伸手相助。如果那位流浪漢天天討吃，父母會否和孩子一起主動了解對方的情況，計劃如何具體地引入其他人，例如義工、社工或區議員幫助他？

優秀品格才是孩子終生的財富和幸福。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「終生的財富和幸福」。

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