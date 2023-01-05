【正能量】香港首位女賽艇手身兼八職做斜槓族 周身刀插畫家：非為收入開心先行

▲ 因愛上大海而考取了船牌的Kiki，2019年更成為本港唯一女 Powerboat賽艇手。（受訪者提供）

過去人們講求術業有專攻，時移勢易，只懂一門技能似乎已不足夠，這個時勢最好周身刀、張張利。

黃佑琦（Kiki）的個人履歷，正是這個時代的寫照：平面設計師、插畫家、獨立創作人、臼井靈氣導師、頌缽療癒師、潛水員、快艇賽艇手。然而她又與時下的斜槓族略有不同，非為收入，而是開心行先。「只因我個人興趣比較多！」坦率直接，像她筆下的「海人世界」。

訪問當天，來到Kiki位於西貢郊野公園內的住所，獲貼心指引：「門口掛有五色旗的那戶。」踏進她的工作房間，枱面上便見好幾張畫有鉛筆草圖的白畫紙，帶點久違的質樸感。「我從小就喜歡畫東畫西，是通屋畫那種，經常激到阿媽要出動籐條打！但我又不會因此而不畫或覺得怕，所以真是天生注定要畫畫的了。」Kiki對畫畫的熱情豈只超越皮肉之痛，更令她敢於突破既定規則。

▲ 出版過繪本的 Kiki，喜愛參與市集展覽直接向讀者介紹作品。（受訪者提供）

拍門叫老師教美術

「因為喜歡畫畫，中學時修讀美術，揀了人物素描和平面設計，成績卻不好，會考只得D。預科去了另一間中學，豈料預科沒有美術科目選修。」一般人遇到這種局面，或自怨自艾，或無奈放棄，Kiki卻做了另一選擇。「我一看到學校Art Room的布置和格局便深深被吸引，深信負責老師一定很正，心裏沒想太多，就直接拍門請求老師教我。」

一位從別校升過來的中六生，在一間沒有開預科美術的學校，向美術老師求教，熱血得像極日本漫畫的情節。

「那位美術老師叫楊Sir，他非常好，只說了一句：『啊，咁呀，你放學嚟喇！』後來他告訴我有個海報設計比賽，叫我參加，沒想到最後竟拿了個全場總冠軍。」那是康樂及文化事務署主辦的第一屆香港國際綜藝合家歡海報設計比賽，Kiki奪得的大獎除讓自己和楊Sir喜出望外，也引起校內一片哄動。「看見成個香港都是我那張海報，像是文化中心、香港藝術中心都有掛出來，覺得很神奇，也發現考試成績不好，不代表所有人都不喜歡。」

▲ 去年 Kiki 與一班義工合力完成了一項大型壁畫創作，以香港製造為主題的壁畫，全長160米，於鶴園東街與大環道東之間的一段紅磡道上。（受訪者提供）

畢業後，她進入廣告設計公司，全情投入喜愛的創作工作中，本以為是理想的生活，卻像踏入了無間地獄。「那段日子被工作逼迫得很緊，沒有假期、沒有朋友，和家人的關係轉差，只能和自己相處。」

而她筆下的「海人」角色就在此時誕生。「那時我搬出來一個人住在西環，每天晚上我就到碼頭看海。看着看着，感覺海包容了我的煩惱、壞情緒，就像一個朋友。」

自資處女作受好評

Kiki將自己的感受、經歷，通過「海人」這虛構角色，以一種童話、寓言的方式重現，她這樣為角色定義：「海人是一團不能發聲的深海啫喱。」海納百川，源自大海的「海人」就以一張大笑臉來包容所有。「畫海人的故事其實就像寫日記，後來朋友看過都覺得很好，自己便萌生出版的想法。」

▲ 黃佑琦（Kiki）自言是個興趣多多的人，多年來除了平面設計的本業外，更開拓了繪本作家、頌缽治療師，甚至快艇賽艇手等不同領域。（王嵐攝）

第一本作品《海人筆記》自資面世後，Kiki自行接洽，放到樓上書店寄賣，結果評價相當不錯，既獲創作歌手林一峰撰文推薦；更成為舞台劇《再見不再見》的「參演」角色，甚至根據故事而產生的角色品牌siki & buddies，在手機主題應用程式平台上，更有數百萬次的下載紀錄。

「海人」闖出名堂後，Kiki開始接獲邀請，為其他作者畫製兒童繪本，包括獲得香港出版雙年獎的《小青蛙愛靜坐》。與此同時，她繼續設計工作，笑言：「唔停得㗎！手停口停呀！」問她其他幾份風馬牛不相及的工作，是否也是幫補家計的一種，她則笑道：「那些就只是因為我興趣多，而且我喜歡玩水！」

香港首位女賽艇手

Kiki熱愛的那些水上運動，絕不輕鬆。「我玩Wakeboard、Paddle Board（槳板運動）、水上電單車那些，很快就上手，樂在其中又得心應手，所以愈玩愈喜歡。」

自言愛冒險的她，更因緣際會成為了第一位香港快艇女賽艇手。「我喜歡海，在創作了《海人筆記》後更加喜歡，加上自己那些年多了各種水上活動，便索性考了個船牌。那時剛搬來西貢，Powerboat（摩打快艇）的總會又在附近，總會負責人又是朋友的朋友，都是玩水而結識的。他們知道我有船牌，便問我有沒有興趣參賽。」Kiki本着「有何不可」的冒險之心，受訓一段時間後便下海參加於新加坡舉辦的Asia Powerboat Championship 2019。「當年去比賽的香港人只有我和另一位男選手，我更是第一位下海參賽的香港代表女選手。」

從童年時的塗塗畫畫，一路走到今天的設計師、繪本作家、賽艇選手，Kiki笑言自己還在思考想做的事、探索新的技能，邊說更停下來靜靜細想了一會，最後抬頭豁然一笑道：「我想我的願望就是做個開心的人，繼而將這份開心的力量感染更多人！」

▲ Kiki 與兒童繪本作家嚴吳嬋霞合作出版的《小青蛙愛靜坐》獲香港出版雙年獎，圖為她到小學出席分享活動。（受訪者提供）

郊野公園內上頌缽課

甫踏進Kiki的家就看見一整個玻璃櫃內的大小頌缽，加上西貢郊外的靜謐，周遭氣氛讓人感覺像來到竹林深處的靜修之地。

「我有在家裏舉辦過靜修活動，像頌缽、臼井靈氣。」語畢即拿出一個充滿歷史感的斑駁大頌缽，即席示範敲缽和磨缽。一個活潑好動之人，卻愛上身心靈修行，Kiki指一切皆是注定，卻又帶點機緣。「我自小已很喜歡神秘學，愈了解愈發現，其實最神秘的是人類的身體。加上自己經歷過好一段低潮，又被詐騙過百萬元，都是通過修行而放下。」Kiki沒細談當年錢財如何失去，反而大聊自己的奇妙修行。「彷彿命中注定，被騙不久我就去了埃及的靜修營，那是大半年前報名的行程，當時真的是哭着上機，不過幸運的是，我是笑着回來的。」

▲ 住所附近有風景絕佳的溪流瀑布，成為了 Kiki 舉辦頌缽課的地點。（受訪者提供）

親身看到朝思暮想的埃及神廟後，Kiki選擇坦然面對自身的遭遇，不論好壞。「生命中發生的所有事都是命中注定的，但我們怎樣去面對這些滾下來的巨石呢？怎樣不被它壓扁，而是頂着，或跳上去和它一起滾？這些就是修為。」搬來西貢區郊野公園內的這3年，出門就能踏青，不遠處更有風光旖旎的溪流瀑布，Kiki直言像是夢想成真。「香港的郊野公園真是個寶，行多少次都不會厭。

記者：王嵐