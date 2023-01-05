【艾蜜莉在巴黎】Emily高消費生活超離地　兩年恐欠債過百萬港元

▲ Emily收入與使費不成正比，超離地！

Netflix人氣劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季上線約兩個星期，依然穩站於排行榜Top 10。今季女主角Emily Cooper（Lily Collins飾）比起過往兩季有點不同，由稚氣不脫的美國女孩，蛻變成入鄉隨俗的半個法國浪漫女孩，而且今季Emily對事業方面則投放得比較重，可見她成熟了不少。

當然的是，繼續有名牌靚衫、手袋大晒冷，配以巴黎美景、奢華生活體驗，令不少女生們大叫羨慕希望成為Emily！

最新影片推介

據早前英國《每日郵報》報道，有財務專家對《艾蜜莉在巴黎》作出專業的評估，以Emily在巴黎任職市場策劃員的月薪計算，約3,915美元（約3萬港幣）的薪水，若要每天所穿的服裝不能重覆，而且全部都是名牌產品，保守估計她每月欠債6,085美元（約4.8萬港元），待在巴黎兩年間負債過百萬。

單看第二季，Emily其中一件Vassilis Zoulias黃色外套，已價值53,987美元（約42.1萬港元），認真離地！

▲ 有專家指Emily奢華生活入不敷支。

加上，Emily經常出入高級餐廳，有外國媒體做了統計，單單在咖啡店買咖啡及牛角包，一年消費高達25,200港元。

而Emily所居住的地方，為巴黎主要景點之一萬神殿一帶的高價地段。房租每年約33,127美元（約25.8萬港幣），有網民計算另加水電費2,372美元（約1.8萬港幣），真的嚴重入不敷支！不過，Emily頭兩年由美國公司遣派出差，房屋方面可能有津貼。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：馮雪怡