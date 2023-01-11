【呈分試】呈分試三大主科各有應試技巧   補習老師公開加強勝算秘訣

▲ 大鄭sir分享呈分試勝算秘訣。

小學五年級呈分試對於高小學生尤為重要，其中，中、英、數三科主科成績更是不容忽視。遵穎教育中文科補習老師大鄭Sir公開應付這三科呈分試的必殺技，讓莘莘學子應考呈分試時得心應手。

大鄭Sir接受TOPick訪問時表示，中文呈分試最容易失分的是閲讀理解，坊間有些謬誤，就是教導學生只看每一段的首尾文句，並從每段抄出其中一句句子作為段旨。

大鄭Sir卻認為，學生應該有三個重要步驟，首先是要看完所有句子，然後從中找出重心來歸納出段旨，並且要思考所歸納的段旨是否與文章作者的想法有關，因為段旨與整篇文章的中心思想必定有關係。

他建議學生平日做中文閲讀理解練習時，不能搬字過紙，必須要思考作者寫這篇文章的目的，以及想表達什麼思想或情感。

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英文時態運用最難

至於英文呈分試最令學生感到困難的是時態，大鄭Sir指出，學生學習和背誦動詞表都要有技巧，傳統上會由A至Z的生字去背誦，這毫無技巧可言。

大鄭Sir分享技巧是分為三大類來背誦，其一是生字尾部是ed和en歸為一類、第二類是無變化的動詞、第三類是串法不同的動詞，此舉便可省時、有效地背熟動詞的不同時態。此外，學生可以圖像來劃分不同時態，大鄭Sir說:

劃一條時間線來展示現在式、過去式、現在進行式和現在完成式，便可一圖了解不同時態的規則。

學生平時要做時態練習，用一個動詞造出四個時態的句字，包括現在式、過去式、現在進行式和現在完成式，這有助了解和掌握在四種時態下動詞的變化，「由自己創作，會更加得心應手」。

用圖像加強訓練數學

在數學呈分試方面，學生要留意分數和文字題，因為學生普遍對分數的概念較弱，而文字題只要字眼稍有不同，算式便會有轉變，所以學生必須留意字眼。想解決這兩個問題，大鄭Sir建議透過圖像來加強訓練，例如用泥膠來協助計算加減乘除、劃簡單圖像加入少量文字，都能加強計算的概念，

平日做數學功課習慣用圖像作為協助，到考試時便會有印象，「睇到文字題，回想到平日有畫過相同的圖畫，寫出橫式的準確度便提高。

要有三個重要態度

最後，無論是中文、英文，或數學的呈分試，在準備前和應試時合共有三個態度要注意。平日準備應試的訓練要細心、多檢查題目，勿粗心大意炒錯字，「甚至平日設立一個清單羅列自己經常出錯的大意事項」。做練習時要設定計限及計分，既能訓練時間管理，並能令自已習慣考試的緊張感覺。

至於應試時要有「被害妄想症」，即是小心題目會有另一個意思，例如數學題的圖像，部份畫有陰影，但答案是在於空白的部份。當學生掌握了以上的技巧和態度，在呈分試中避免失分，勝算便可提升。

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記者：殷鳳萍