【幼兒心理】家長苦惱孩子總愛告狀　幼兒教育專家教3招應對

▲ 幼兒教育專家教3招應對孩子告狀。（iStock圖片）

曾經有家長問教於筆者，為甚麼孩子總愛告狀？這是成長中必經的階段嗎？對於一些終日總愛告狀的孩子，家長難免會有不勝其煩之感。究竟孩子為何愛告狀？家長們又該怎麼應對孩子這種行為？我們應該先了解孩子愛告狀的原因，才能對症下藥，應對孩子的狀況。

孩子愛告狀大概可歸納以下原因。首先，告狀的孩子大多都希望藉着告狀行為，獲得成為一個「好孩子」的肯定與認同。因為透過告狀，就能於成人面前突顯自己比被告「乖」，沒有做到被告者的「壞」行為。所以，用這個出發點告狀的孩子，多少希望成人予以嘉許其正義行為，大於希望被告者被制裁。此外，亦有可能因為孩子過往曾於同樣、類似事件被罰過，因為內心不服的情緒一直未有排解，又或是根本未明白為何被罰，只是逆來順受，故一旦發現別人與自己犯同樣的錯，防衞機制便不自覺打開而做出告狀行為，讓別人同被處罰，以獲得自己也不是唯一差勁的另類「心靈安慰」。而有時候，年紀較小的孩子告狀亦有機會是藉告狀行為，測試一下該行為、事件是不是真的不可以做。

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當家長們知道孩子告狀的基本原因，就可用下列方式應對。面對第一類，即透過告狀以獲得「好孩子」認同的小朋友，家長們可以先協助調整他們的想法，例如「謝謝你告訴我你對某某事情的看法，如果我有需要，再請你幫忙。那你呢？面對這個情況，你會如何做？」從孩子的想法給予肯定和作適切的教導，而非跟孩子針對被告者的行為急於作出批判。

如果發現孩子是第二類，自己曾因同類或類似事件被罰而作出告狀行為，家長亦可就事件重申此等行為應該被罰的原因，並讓孩子表達今次處理是否合理或有沒有其他更好的處理方法。如「你看來很不高興、不滿意他的做法，也看到他做錯的地方，對嗎？他應該怎樣做才對？」這除了給予孩子表達情緒的機會，以及協助排解未能處理的情緒，亦可讓孩子有多一次機會去思考同類事件不妥之處，減少孩子再犯錯的機會。

至於第三類測試型，家長不妨也藉此聽聽孩子的想法，例如「你覺得某某做甚麼甚麼不對嗎？為甚麼呢？」聽聽孩子是否只在於試探，為告狀而告狀，那就可以從中教導一下面對該處境的處理手法。

孩子懂得告狀其實也非壞事，這證明了他已有一定的觀察力與批判能力啊！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「孩子總愛告狀？」。

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