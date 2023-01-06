【小一派位】統一派位下月交表最後衝刺　升學專家教「111」填表策略有利叩門

▲ 統一派位下月4日及5日交表，升學專家Miss Sherry提醒家長填表要作最後檢視，盡量堅守「111」填表策略。

2023-24學年官立及資助小一自行分配學位已於去年11月公布結果，未獲取錄的學童需參加統一派位，並於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。距離交表不足一個月，家長都盡最後努力檢視區內學校，並按子女的能力排位填表。TOPick請來升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）提供最後衝刺錦囊，協助家長們做好準備。

本年度有43,755人申請自行分配學位，創12年新低，當中有21,724人獲派學位，成功比率達49.6%，是近15年新高。Miss Sherry指受移民潮影響下，有不少家長更放棄了原本獲派的學位，因此有多間學校包括神校增加了剩餘學額，有利6月的叩門階段，因此填表時必須放長線，連同叩門一併考慮。

「111」策略有利叩門

現距離「大抽獎」交表不足一個月，Miss Sherry認為家長應盡量堅守「111」填表策略，即在自行分配學位階段申請的心儀學校，同時放在統一派位階段的甲、乙部首位（若心儀學校不屬校網內，則只放在甲一），若家長最後不滿意統一派位結果，到心儀學校叩門時可藉此增加誠意分，比較得心應手。

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選校必睇7方面

Miss Sherry建議家長，應把握最後時間了解區內的心儀學校，重點留意7大方面，包括校風、宗旨、辦學理念、教學大綱、課程結構、收生標準，甚至課外活動的多寡等，「這些都是家長衡量該校是否適合小朋友入讀的大前題。」了解學校之餘，家長還要花時間看清自己的小朋友。

小朋友本身的學習能力怎樣？家長們期望孩子入到哪類型的學校？想小朋友在學校得到甚麼？這是我經常掛在口邊。有很多家長希望子女入到心儀學校，入不了就會極之不開心，我經常對身邊的家長說，其實小朋友入不到哪一間學校，未必與能力有關，而是他根本不適合。

▲ Miss Sherry建議家長，應把握最後時間了解區內的心儀學校，有7個方面需特別留意。（湯致遠攝）

有面對失敗的準備

家長調整心情都十分重要，倘若子女在「大抽獎」未能入讀心儀學校，Miss Sherry建議不妨嘗試讓子女入讀獲派的小學，「可能他會讀得好開心，沒有人知道的。你說大抽獎講運氣，既然大家信運氣，不如都信緣份。」若果家長和小朋友都覺得可以有更好的選擇，到時再做叩門插班。至於叩門必備的Portfolio應如何準備，下一篇文章會作詳細解說。

搬屋去名校網有用？

由於統一派位乙部只能填選所居住校網內的小學，雖然運氣佔多數，但Miss Sherry也坦言，家長倘若特別心儀某校網，搬入該區居住的確有一定優勢，「就算你自行分配失敗，在這區仍有大抽獎機會。」

當中九龍塘41校網名校林立，固然是家長搬屋的熱門地區，Miss Sherry認為家長可以擴闊眼界多一點，可考慮何文田、土瓜灣及啟德一帶的34校網，內有多間口碑甚佳的小學；而港島區方面，灣仔、銅鑼灣區的12校網是她心水之選。下學年準備參加大抽獎的家長要準備搵租盤了。

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記者︰林綺玲