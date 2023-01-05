【蘇民峰兔年增運秘笈】兔年9種方位風水佈局 蘇民峰教擺化病+催財+催桃花+催文昌局【內附詳情】
2023兔年即將來臨，能在新一年開個吉利好兆頭，當然事事順利精神爽，兔年想旺財？兔年想增旺人緣？兔年想旺文昌考試？兔年想化是非？TOPick請來人稱「現代賴布衣」的蘇民峰師傅，教大家7種特別風水家居布局，讓各位兔年早佔先機、心想事成、富貴吉祥。
蘇民峰師傅表示，他每年都不厭其煩地提醒各位，先勿理哪個是財位？哪個是桃花位？最緊要是留意哪個是病位。
1.病位在西北及正東方
「2023年病位在西北方，小病位在正東方，所以，西北及正東都是病位。病位如何化解呢？病位是屬土的，土生金，可用金來洩土，宜放一塊灰地氈，底下放6個女王頭的五毫硬幣，若無6個女王頭五毫硬幣，則放6條舊鎖匙亦可，總之6件銅的物件亦可生效，擺法是打橫4個，左右1個。」
蘇師傅解釋，如果有人頭的硬幣，女王頭要向上，若無人頭的硬幣，有字一面屬陰，無字一面屬陽，若鎖匙兩邊都有字則毋須分陰陽。「如果病位在大門或廚房或者你睡床位置，則用灰地氈底或灰卡紙底放6個銅幣或舊鎖匙。若普通不太重要的地方，放個音樂盒或門掛鈴化解便可。」
病位化解備忘：今年西北及正東病位，首先可放灰地氈+6個五毫硬幣，然後再加音樂盒，再加門掛鈴，能放齊三樣就放三樣，放不到三樣，隨意放一樣或兩樣都可以。
2.教你催旺西南桃花位
蘇師傅說，今年的桃花位在西南，若你是單身或擔任接觸人的工作，那就可以在西南方放一杯水，水旁邊放個音樂盒，間中扭動音樂盒震盪下那杯水，就可以生旺桃花。如果已婚或已一把年紀，毋須接觸很多人的話，那麼這個桃花位就對你沒甚麼用處了。
桃花位催旺及化解備忘：桃花可以催旺，也可化解。旺桃花如前所述，放金和水；化桃花則在西南方放綠色物件或四盆植物便可。
3.正北方風水局可催姻緣
正北方是九紫喜慶位。喜慶有何用？升職也好、催結婚也好，都是有作用的。
催姻緣局備忘：若拍了很久拖，對方都不提出婚姻，你又好心急的話，就擺個催姻緣局可也，在正北放4盆植物圍住9枝紅花，是為催姻緣喜慶局。
4.正西擺局利武官升職加薪
正西是武曲位，武曲是利文職以外的，如紀律部隊、三行工人，這個武曲位對你升職加薪有幫助。在正西放8粒石頭在水中。
5.正南方放2物可催財
今年財位在正南方，可放一杯水催財，水中放一粒黑石，更加快催財。
6.文昌位在全屋中央
至於文昌位在全屋中央，無論走廊中間或兩間房門口的中間也好，放4枝富貴竹可利文昌。
7.東北催財局
東北是過氣財位，放杯水可催財。
8.爭鬥是非位在東南
是非位在東南，可放粉紅色物件化解。
蘇民峰師傅教9大方位風水布局
|方位
|飛星
|催旺或化解方法
|正東
|二黑病符位
|放灰地氈6個銅幣，音樂盒，掛鈴化解。
|東南
|三碧爭鬥位
|放粉紅色物件化爭吵是非。
|正南
|今年當運財位
|放一杯水催財。
|西南
|今年桃花位
|
催桃花可放一杯水，可放加音樂盒加強力量。
化桃花可用綠色物件，四盆綠色植物也可以。
|正西
|六白武曲金星
|利文職以外工作，可以在水中放八粒白色，催旺升職加薪。
|西北
|五黃死符位
|放灰地氈6個銅幣，音樂盒，掛鈴化解。
|正北
|九紫喜慶位
|可以放四盆綠色植物 ，外面圍住九支紅色花，催旺喜慶姻緣、升遷。
|東北
|七赤破軍金星
|可以放一杯水催財、化是非。
|中宮
|四綠文昌星
|放四枝富貴竹，或文昌塔、筆架等催旺文昌。
本文獲蘇民峰師傅授權刊登。
編輯：葉翠華