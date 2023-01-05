【蘇民峰兔年增運秘笈】兔年9種方位風水佈局　蘇民峰教擺化病+催財+催桃花+催文昌局【內附詳情】

▲ 蘇民峰師傅傳授兔年增運秘笈，教你9種方位風水佈局，包括化病+催財+催桃花+催文昌局等。

2023兔年即將來臨，能在新一年開個吉利好兆頭，當然事事順利精神爽，兔年想旺財？兔年想增旺人緣？兔年想旺文昌考試？兔年想化是非？TOPick請來人稱「現代賴布衣」的蘇民峰師傅，教大家7種特別風水家居布局，讓各位兔年早佔先機、心想事成、富貴吉祥。

蘇民峰師傅表示，他每年都不厭其煩地提醒各位，先勿理哪個是財位？哪個是桃花位？最緊要是留意哪個是病位。

1.病位在西北及正東方

「2023年病位在西北方，小病位在正東方，所以，西北及正東都是病位。病位如何化解呢？病位是屬土的，土生金，可用金來洩土，宜放一塊灰地氈，底下放6個女王頭的五毫硬幣，若無6個女王頭五毫硬幣，則放6條舊鎖匙亦可，總之6件銅的物件亦可生效，擺法是打橫4個，左右1個。」

蘇師傅解釋，如果有人頭的硬幣，女王頭要向上，若無人頭的硬幣，有字一面屬陰，無字一面屬陽，若鎖匙兩邊都有字則毋須分陰陽。「如果病位在大門或廚房或者你睡床位置，則用灰地氈底或灰卡紙底放6個銅幣或舊鎖匙。若普通不太重要的地方，放個音樂盒或門掛鈴化解便可。」

病位化解備忘：今年西北及正東病位，首先可放灰地氈+6個五毫硬幣，然後再加音樂盒，再加門掛鈴，能放齊三樣就放三樣，放不到三樣，隨意放一樣或兩樣都可以。

2.教你催旺西南桃花位

蘇師傅說，今年的桃花位在西南，若你是單身或擔任接觸人的工作，那就可以在西南方放一杯水，水旁邊放個音樂盒，間中扭動音樂盒震盪下那杯水，就可以生旺桃花。如果已婚或已一把年紀，毋須接觸很多人的話，那麼這個桃花位就對你沒甚麼用處了。

桃花位催旺及化解備忘：桃花可以催旺，也可化解。旺桃花如前所述，放金和水；化桃花則在西南方放綠色物件或四盆植物便可。

3.正北方風水局可催姻緣

正北方是九紫喜慶位。喜慶有何用？升職也好、催結婚也好，都是有作用的。

催姻緣局備忘：若拍了很久拖，對方都不提出婚姻，你又好心急的話，就擺個催姻緣局可也，在正北放4盆植物圍住9枝紅花，是為催姻緣喜慶局。

4.正西擺局利武官升職加薪

正西是武曲位，武曲是利文職以外的，如紀律部隊、三行工人，這個武曲位對你升職加薪有幫助。在正西放8粒石頭在水中。

5.正南方放2物可催財

今年財位在正南方，可放一杯水催財，水中放一粒黑石，更加快催財。

6.文昌位在全屋中央

至於文昌位在全屋中央，無論走廊中間或兩間房門口的中間也好，放4枝富貴竹可利文昌。

7.東北催財局

東北是過氣財位，放杯水可催財。

8.爭鬥是非位在東南

是非位在東南，可放粉紅色物件化解。

蘇民峰師傅教9大方位風水布局

方位 飛星 催旺或化解方法 正東 二黑病符位 放灰地氈6個銅幣，音樂盒，掛鈴化解。 東南 三碧爭鬥位 放粉紅色物件化爭吵是非。 正南 今年當運財位 放一杯水催財。 西南 今年桃花位 催桃花可放一杯水，可放加音樂盒加強力量。 化桃花可用綠色物件，四盆綠色植物也可以。 正西 六白武曲金星 利文職以外工作，可以在水中放八粒白色，催旺升職加薪。 西北 五黃死符位 放灰地氈6個銅幣，音樂盒，掛鈴化解。 正北 九紫喜慶位 可以放四盆綠色植物 ，外面圍住九支紅色花，催旺喜慶姻緣、升遷。 東北 七赤破軍金星 可以放一杯水催財、化是非。 中宮 四綠文昌星 放四枝富貴竹，或文昌塔、筆架等催旺文昌。

本文獲蘇民峰師傅授權刊登。

編輯：葉翠華