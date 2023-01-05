【兩地通關】國泰前往內地航班數量倍增　料今年底可達疫情前7成客運航班運力

▲ 國泰前往內地航班數量倍增，料今年底可達疫情前7成客運航班運力

港府今公布周日起與中國免檢通關詳情，國泰航空表示歡迎，並指國泰前往內地的航班數量將增加超過一倍，正積極在未來數周恢復及增加更多往返香港與內地的航班，目標是在3月將往來兩地航班數目增至每周超過100對；又預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

國泰航空表示，由1月14日起，每周共有61對航班往返於香港和內地13個城市。與目前相比，國泰航空現時每周營運27個航班從香港前往內地，以及每周營運50個航班從內地前往香港。

國泰航空表示，正積極在未來數周恢復及增加更多往返香港與內地的航班，目標是在3月將往來兩地航班數目增至每周超過100對。 由周日起，國泰航空香港往返北京的航班將增至每周10對，而香港往返上海（浦東）的航班將增至每周21對。國泰航空亦將恢復飛往廣州的航班，每周運作5對。 另外，由1月14日起， 國泰航空香港至廈門的航班將增至每周4 對， 而往返香港與成都的航班將增至每周6對。

截至今日為止，國泰航空運作航班往返全球近60個不同目的地，國泰指會繼續增加更多航點，預計於2023年底可運作相當疫情前 70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

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記者：鄧凱文