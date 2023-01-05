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【打擊水貨】卓永興主持跨部門會議　5招應對水貨活動

政治 21:02 2023/01/05

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卓永興表示，會針對水貨活動作超前部署。（政府新聞署圖片）

通關在即，政務司副司長卓永興表示，政府十分關注水貨活動對市民大眾日常生活及環境衞生所帶來的影響。各執法部門高度重視通關後可能出現的水貨活動，對違規的香港居民或外來人士皆會嚴正執法。

卓永興今日主持跨部門會議，在通關前針對水貨活動作超前部署。

他表示，政府會繼續密切注視退燒止痛藥物的供應情況，如有需要，不排除施加限買限賣的要求，又敦促所有持牌藥商不要囤積有關藥物。
 
在應對水貨活動和維持社會秩序和環境衞生方面，各部門會密切留意各區（尤其是北區、元朗和屯門）的水貨黑點，並因應情況採取適當行動，包括︰
 
（1）香港海關會在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境；
 
（2）香港海關會與深圳當局緊密聯繫，加大對水貨活動的調查和偵緝力度，並將相關情報通報入境事務處（入境處）和警方採取行動；
 
（3）入境處會制定「懷疑水貨客監察名單」，對懷疑從事水貨活動的訪客進行入境詢問。若他們來港的目的有可疑，便會拒絕他們入境並即時遣返內地；
 
（4）入境處及警方會進行聯合執法行動，拘捕涉嫌因從事水貨活動而違反逗留條件的訪客；及
 
（5）警方與食物環境衞生署（食環署）會密切留意水貨黑點，針對商戶和水貨客在公眾地方擺放貨物造成阻街的情況，加強巡邏和執法。
 
政府提醒市民，現時任何人攜帶受管制藥物入境或出境，除作合理自用外，需要出示由衞生署。

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責任編輯：趙居逸

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