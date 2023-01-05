【中港通關】楊潤雄：正加強內地及各地宣傳推廣工作　期望作實體合作交流活動

▲ 楊潤雄：正加強內地及各地宣傳推廣工作 期望作實體合作交流活動

港府今公布周日起與內地免檢通關詳情，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，局方正逐步加強在內地及各地的宣傳推廣工作，提供準確資訊，推動旅遊業復甦；今年重點是要再次連接與內地以及世界各地在疫情前已經建立好的機制，期望能作實體合作交流活動。

楊潤雄表示，文化體育及旅遊局積極參與有關工作，特別是與旅遊業界緊密聯繫以作好準備，務求通關順利，兩地旅遊重新互通，好的起始安排對旅遊業界及相關行業是非常重要的，旅發局正逐步加強在內地及各地的宣傳推廣工作，提供準確資訊，推動旅遊業復甦。

在文化、體育的交流方面，局方今年重點是要再次連接與內地以及世界各地在疫情前已經建立好的機制，期望能作實體合作交流活動。國家「十四五規劃綱要」說明香港要作為中外文化藝術交流中心，當局定當善用香港獨特的優勢，著力在粵港澳大灣區融合藝文力量，說好中國故事。

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記者：鄧凱文