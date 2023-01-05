  • 18°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 22:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中港通關】楊潤雄：正加強內地及各地宣傳推廣工作　期望作實體合作交流活動

社會 21:10 2023/01/05

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

楊潤雄：正加強內地及各地宣傳推廣工作　期望作實體合作交流活動

港府今公布周日起與內地免檢通關詳情，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，局方正逐步加強在內地及各地的宣傳推廣工作，提供準確資訊，推動旅遊業復甦；今年重點是要再次連接與內地以及世界各地在疫情前已經建立好的機制，期望能作實體合作交流活動。

楊潤雄表示，文化體育及旅遊局積極參與有關工作，特別是與旅遊業界緊密聯繫以作好準備，務求通關順利，兩地旅遊重新互通，好的起始安排對旅遊業界及相關行業是非常重要的，旅發局正逐步加強在內地及各地的宣傳推廣工作，提供準確資訊，推動旅遊業復甦。

在文化、體育的交流方面，局方今年重點是要再次連接與內地以及世界各地在疫情前已經建立好的機制，期望能作實體合作交流活動。國家「十四五規劃綱要」說明香港要作為中外文化藝術交流中心，當局定當善用香港獨特的優勢，著力在粵港澳大灣區融合藝文力量，說好中國故事。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

大灣區 出入境管制 文化體育及旅遊局 香港 疫情 文娛藝術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
今日 11:16
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【情聖大劉】16年前剖白與大劉戀情片瘋傳　李嘉欣談The ONE廣告：成件事無咩陰謀論
17:39 2023/01/04
【情聖大劉】16年前剖白與大劉戀情片瘋傳　李嘉欣談The ONE廣告：成件事無咩陰謀論
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
今日 11:41
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年