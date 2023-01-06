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【港產歷史人】「黑學生」受良師啟發變浸大講師　「無百分百壞人好人」籲勿標籤新世代

社會 00:00 2023/01/06

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浸大歷史系高級講師范永聰先後撰寫3本書，分別記錄香港漫畫、公屋及中學點滴。（馮漢柱攝）

昔日中學時期被大多數教師標籤為「黑學生」的范永聰，全靠滿腔熱誠的新老師啟發，最終如願考入大學，其後更為人師表，在浸會大學歷史系執教，即將踏入第18個年頭。惟他慨歎，現今社會習慣將表達反對意見的年輕人標籤為離經叛道，他以過來人身份指，不應二分「好學生」或「壞學生」。

中三輟學再轉校　成人生轉捩點

現任浸大歷史系高級講師的范永聰憶述，兒時一家四口由舊唐樓「三房客」，9歲那年遷至沙田公屋後，受到附近的不良少年招攬，試過加入童黨，曾經聚眾毆鬥、終日流連機舖及桌球室等，升中後也變得無心向學。

即使他對中、世史科目特別有興趣，該兩科成績也不俗，但不少中學老師早已標籤他這類「搞事」學生為「黑學生」，直至中三考試被淘汰離校後，就輟學做「搬運」，其後轉讀一間剛成立的新校，成為他的人生轉捩點。

范永聰猶記得當年遇上一批剛剛畢業的新教師，對教學充滿熱誠，其中一名世史科「靚女Miss」的一番說話，更激發他改過︰

其實你可以選擇繼續玩落去，但係以你能力，呢兩科（中史、世史）會考有機會攞A，有機會上預科，不如你認真諗吓係咪要過咁嘅人生？

范永聰聽罷便痛定思痛，遠離一班損友，發奮讀書，最終如願完成預科，再考上浸大歷史系，其後在原校深造，完成碩士及博士課程，便在浸大歷史系擔任講師至今；連同學生時代，已在浸大將近30年。

借自身經歷寫書　記錄社會點滴

雖然啟發他的好老師已於早年病逝，但在現今容易將下一代標籤為「某一種人」的世代，他慶幸自己可以「立體地」觀察年輕人。他強調世界上並無「百分百壞人或好人」，教師更不應二分學生為「好學生」、「壞學生」，

壞學生都有值得被發掘嘅潛質，好學生都有走火入魔嘅機會。

他更不時提醒學生，不要對教師抱太大期望︰「你唔好覺得佢係顏淵、孔子，老師有行為偏差係好正常，因為佢只係human being（人類）。」

范永聰專研範疇包括韓國歷史、傳統韓國儒學、中國文化與學術思想，以及東亞漫畫文化等，並不包括香港歷史；但他近年先後借自身經歷撰寫3本書，包括《我們都是這樣看港漫長大的》、《我們都是這樣在屋邨長大的》和《致我們的中學時光》（後兩者與其妹及妹夫合着），分別記錄80、90年代的香港漫畫，以及70、80年代公屋及中學點滴，《致》更是去年香港教育城第19屆「十本好讀」、師生票選「雙料冠軍」。

【港產歷史人】中一自發讀皇帝傳記通史　認識歷史不同面向　請【按此】

3本書包括《我們都是這樣看港漫長大的》（中）、《我們都是這樣在屋邨長大的》（右）和《致我們的中學時光》（左）。（馮漢柱攝）

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記者：馮琪雅

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