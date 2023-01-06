  • 17°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 00:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港產歷史人】中一自發讀皇帝傳記通史　認識歷史不同面向

社會 00:05 2023/01/06

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

浸大歷史系高級講師范永聰自言是一個很簡單的歷史人，做研究時會抱持尋覓真相的精神。（馮漢柱攝）

憑着對歷史的興趣，浸大歷史系高級講師范永聰自初中已自發讀人物傳記和通史等，從教科書以外認識歷史的不同面向。他又以「歷史人」身份，勸勉必修中史的初中生，指任何學習都有乏味的地方，但希望學生能夠從中尋找及「放大」自己感興趣之處。

寄語歷史人　抱尋覓真相精神

范永聰對歷史的興趣萌芽於左派思想的親人，「我好細個就讀馬列，係我爸爸俾中譯本我睇」；升上中一，范永聰因為中史、世史兩科考試不合格，燃起他的鬥心，「強迫自己去圖書館睇書」，包括閱讀每個皇帝的人物傳記，以及西方神話故事等，從而培養興趣。他提及翻閱過其中一本通史，運用有趣筆法，是以「人名」而非「廟號」來稱呼君主，並揭示中國文化黑暗面，令他開始建立對中史的「另一看法」。

對於現時初中生也要「被迫」讀中史，范永聰借其學系近兩年將教學語言一律轉用英文為例，就連中史也要轉用英文，他也大惑不解，但他也會向學生解釋，「世界唔會圍住你一個人轉」，舉例如將來不會遇到「100%想做的工作」，「例如我對中史好有興趣，但我覺得製造史好乏味，但製造史都係其中一樣要讀嘅嘢，你克服到就會去到另一個境界。」

范永聰亦自言是一個很簡單的歷史人，只想知道事件是否曾經發生過、如何發生及有何影響等，「我用『中學教科書模式』讀歷史，但我唔相信一本教科書畀嘅答案係唯一答案。」現時強調「正面」教育的環境下，他直言歷史人應抱持尋覓真相的精神，「唔好忘記留意歷史嘅黑暗面，隨時保持心態，明白、理解並確定個世界有污糟邋遢嘢。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【港產歷史人】「黑學生」受良師啟發變浸大講師　「無百分百壞人好人」籲勿標籤新世代
今日 00:00
【港產歷史人】「黑學生」受良師啟發變浸大講師　「無百分百壞人好人」籲勿標籤新世代
【浸大傳理學會停運】衞炳江指言論自由非絕對　料不影響下屆學會運作
16:32 2022/12/04
【浸大傳理學會停運】衞炳江指言論自由非絕對　料不影響下屆學會運作
【學術自由】黃照達稱社運文宣學術論文遭大學高層舉報　浸大否認曾報警
20:33 2023/01/02
【學術自由】黃照達稱社運文宣學術論文遭大學高層舉報　浸大否認曾報警

你可能感興趣

【港產歷史人】「黑學生」受良師啟發變浸大講師　「無百分百壞人好人」籲勿標籤新世代
今日 00:00
【港產歷史人】「黑學生」受良師啟發變浸大講師　「無百分百壞人好人」籲勿標籤新世代
【浸大傳理學會停運】衞炳江指言論自由非絕對　料不影響下屆學會運作
16:32 2022/12/04
【浸大傳理學會停運】衞炳江指言論自由非絕對　料不影響下屆學會運作
【學術自由】黃照達稱社運文宣學術論文遭大學高層舉報　浸大否認曾報警
20:33 2023/01/02
【學術自由】黃照達稱社運文宣學術論文遭大學高層舉報　浸大否認曾報警
香港浸會大學 大學 中小學教育 壓力 歷史科 人物 中學 興趣 閱讀 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
11:16 2023/01/05
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
11:41 2023/01/05
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
【巴士舌戰】港媽坐巴士拒摺BB車放輪椅位　舌戰車長發難後續仲離譜
10:57 2023/01/05
【巴士舌戰】港媽坐巴士拒摺BB車放輪椅位　舌戰車長發難後續仲離譜