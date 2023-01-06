【港產歷史人】中一自發讀皇帝傳記通史　認識歷史不同面向

▲ 浸大歷史系高級講師范永聰自言是一個很簡單的歷史人，做研究時會抱持尋覓真相的精神。（馮漢柱攝）

憑着對歷史的興趣，浸大歷史系高級講師范永聰自初中已自發讀人物傳記和通史等，從教科書以外認識歷史的不同面向。他又以「歷史人」身份，勸勉必修中史的初中生，指任何學習都有乏味的地方，但希望學生能夠從中尋找及「放大」自己感興趣之處。

寄語歷史人 抱尋覓真相精神

范永聰對歷史的興趣萌芽於左派思想的親人，「我好細個就讀馬列，係我爸爸俾中譯本我睇」；升上中一，范永聰因為中史、世史兩科考試不合格，燃起他的鬥心，「強迫自己去圖書館睇書」，包括閱讀每個皇帝的人物傳記，以及西方神話故事等，從而培養興趣。他提及翻閱過其中一本通史，運用有趣筆法，是以「人名」而非「廟號」來稱呼君主，並揭示中國文化黑暗面，令他開始建立對中史的「另一看法」。

對於現時初中生也要「被迫」讀中史，范永聰借其學系近兩年將教學語言一律轉用英文為例，就連中史也要轉用英文，他也大惑不解，但他也會向學生解釋，「世界唔會圍住你一個人轉」，舉例如將來不會遇到「100%想做的工作」，「例如我對中史好有興趣，但我覺得製造史好乏味，但製造史都係其中一樣要讀嘅嘢，你克服到就會去到另一個境界。」

范永聰亦自言是一個很簡單的歷史人，只想知道事件是否曾經發生過、如何發生及有何影響等，「我用『中學教科書模式』讀歷史，但我唔相信一本教科書畀嘅答案係唯一答案。」現時強調「正面」教育的環境下，他直言歷史人應抱持尋覓真相的精神，「唔好忘記留意歷史嘅黑暗面，隨時保持心態，明白、理解並確定個世界有污糟邋遢嘢。」

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記者：馮琪雅