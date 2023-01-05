【兩地通關】旅行社難代客搶配額    等高鐵月中開通組內地團來港

▲ 旅遊界期待廣深港高鐵在本月中開通，屆時才有望籌組內地團來港。（陳國峰攝）

兩地本周日起，開放每日各6萬個配額北上或南下，當中並未設有探親、旅遊及商務專屬配額。有本港旅遊界人士坦言，現階段3個陸路口岸實名制，難組團來港，因為既難代旅客實名搶配額，其次是要搶車票，來港「關卡」一環扣一環；即使有客人申請到配額，但旅客分散至各旅行社報名，亦難以成團，因此旅遊界會等本月中開放廣深港高鐵訂票，期望高鐵不設配額，內地組團社及本港旅行社就可以向高鐵票務部或網上訂票，屆時有望組團來港，但相信初期以自由行為主，農曆新年只有少量內地團訪港，待政府進一步增加口岸及放寬配額制，料2、3月才會有較多內地客來港。

內地早前已開始預約辦理來港旅遊及商務簽注，不過就算取得簽注，經陸路口岸仍要申請配額來港。旅議會總幹事楊淑芬表示，兩地通關讓業界見到真正的復甦曙光；不過現階段配額制，初期未必有內地團來港，因為旅行社難以代旅客申請配額，而且難確保客量，變相難以成團，還要購得車票，重重「關卡」難以出團，相信要待放寬配額措施。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦就指，當局表示高鐵不遲於1月15日重開，旅行社可向鐵路部門及高鐵票務系統，訂取團體車票，「如果高鐵不用另外申請配額，只要訂到車票，用實名制，到時就可以籌組高鐵團來港，現在急不來。」

內地客坐飛機來港亦不用申請配額，崔定邦指內地航班未恢復運力，相信航空公司會陸續增加來港航班，所以就算北京、上海等地有自由行客來港，「主要是散客或商務客，初期才會不惜工本坐飛機來港。」他指內地客春節多數回鄉過年，相信待當局進一步放寬甚至撤銷配額，2、3月才會較多內地旅客來港。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，與旅遊業界作好準備，務求通關順利；旅發局主席彭耀佳就指，已逐步加強在內地及各地宣傳推廣，推動旅遊業復甦。



HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍