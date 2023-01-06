【防洪惜水】渠務署12億打通兩大水塘　每年可多儲340萬立方米食水

▲ （曾耀輝攝）

過去深水埗、長沙灣和荔枝角一帶時有水浸，渠務署自2005年7月制定「荔枝角雨水轉運計劃」，透過建造荔枝角雨水排放隧道及水塘間轉運隧道，解決水浸問題。水塘間轉運隧道今日現已完工，除有助避免市區水浸，每年更能多儲340萬立方米食水，避免泄洪浪費水資源。

水塘間轉運隧道項目，即興建一條連接九龍副水塘至下城門水塘的穿山輸水隧道，隧道長約2.8公里、直徑3米，可為九龍副水塘增加35萬立方米的蓄洪空間，每年能多儲340萬立方米食水，即約大約相等於1,360個標準泳池容量。

渠務署高級工程師溫南豐解釋，過去九龍水塘群4個互通的水塘，未有連接其他水塘，大雨時一旦水量太多，就要透過泄洪處理，浪費珍貴水資源。

而輸水隧道的落成，則可將九龍水塘群的食水，調至下城門水塘，避免溢流，同時達至防洪和惜水的雙重目的。

輸水隧道的建造殊不容易，由於鑽挖機無法運到九龍副水塘，工程需由下城門水塘開展，並在即將完成鑽挖時，將鑽挖機退回下城門水塘運走，再進行餘下工程。

而為保障水塘水質，在工程進行前，會先加設2層隔沙帳幕圍繞工程範圍，防止在工程期間有污染物進入水塘。

水塘間轉運隧道項目自2019年2月起動工，2022年10月完工，工程造價約12.2億元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚