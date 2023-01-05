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【防疫措施】接種少於兩針疫苗的院友　每周獲安排探訪次數不可多於兩次 　

社會 22:44 2023/01/05

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(曾耀輝攝)

社會福利署今（5日）表示，因應政府調整本地防疫抗疫措施，院舍作出相應更新安排，社署已通知全港院舍的負責人上述安排，並敦促院舍與員工、住客及其家人／親屬加強溝通，向他們清楚說明有關的更新安排。署方公布新安排如下：

1.所有訪客仍須於探訪前48小時內進行新冠病毒檢測，並向院舍出示其陰性結果證明，方可探訪。如果受訪住客沒有接種或接種少於兩劑新冠疫苗，訪客除了提供核酸檢測陰性結果證明外，亦須在探訪前於院舍內的指定位置進行快速測試，顯示陰性結果方可探訪。

2.沒有接種或接種少於兩劑新冠疫苗的住客，院舍應限制他們獲安排探訪的次數，不可多於每星期兩次。

3.院舍為住客安排「團進團出」的集體外出活動時，應繼續嚴格遵從防疫措施，並避免前往人多擠迫的地方或進行任何除下口罩的活動（例如飲食）。

4.疫苗接種要求已經撤銷，，院舍員工仍須上班前進行快測，以及每兩天進行一次強制核酸檢測。

5.新入住院舍院友必須已最少接種第一劑新冠疫苗，方可入住院舍。只接種了第一劑新冠疫苗的院友，需於接種日起計的指定限期內完成接種。

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記者：陳展棋

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