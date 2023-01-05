【兩地通關】創科局：超過25萬人完成預約出境　預約程序只需15分鐘

▲ 陳國峰攝

創科局表示，政府在1月5日晚上6時開通出境到內地的網上預約系統，運作大致暢順，首兩小時已有超過15萬人透過系統預約1月8日起出境到內地。截至晚上11時，已有超過25萬人完成預約。

預約程序簡單，大多數市民可在15分鐘內完成。現時所有日期仍然有預約時段可供市民選擇。

政府資訊科技總監辦公室表示，市民對通關反應十分踴躍，網上預約系統於傍晚開放時曾處理大量市民同時進入，市民或需先排隊輪候再進入系統進行預約。其後已經沒有出現需要輪候的情況，系統運作大致暢順。

資科辦提醒持有非永久性居民身份證的市民，同樣可使用身份證進行預約。如使用其他證件進行預約，預約確認時系統會以SMS短訊向申請人提供的電話號碼發送一個一次性密碼，讓申請人輸入系統作確認。

如持有往來港澳通行證的內地居民，返回內地毋須預約。同樣地，持有香港身份證的市民，從內地回港毋須預約。

行政長官李家超1月5日宣布，本港在周日(8日)起與內地首階段通關的安排，每日過關到內地人數最多約為6萬人，其中經深圳灣、文錦渡和落馬洲三個陸路口岸往返兩地，北上和南下配額各有5萬個，兩地人士需要網上預約指定時段在指定口岸過關；深圳灣口岸每日配額1萬人、落馬洲支線／福田口岸3.5萬人，文錦渡口岸是5000人，每天預約將分為早、午、晚三個時段。



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責任編輯 李志強