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【奪命火警】美林邨美槐樓1死6傷火警有可疑　消防現場檢獲助燃劑

社會 10:31 2023/01/06

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大圍美林邨美槐樓一單位發生火警，釀成1死6傷。（網上圖片）

大圍美林邨美槐樓一單位發生火警，釀成1死6傷，一名15歲少女在意外中當場證實死亡。詳情即看：【下一頁

消防處助理消防區長黃坦指，消防處在早上5時46分收到市民報告，大圍美林邨美槐樓一住宅單位發生火警。消防在接報4分鐘後到達現場。行動中，消防處出動9輛消防車、5輛救護車、60名消防及救護人員。同時亦出動火警調查專隊、火警調查犬協助調查。

火場位置在26樓一個住宅單位，面積約6米乘5米。消防到達現場時，發現火勢非常猛烈，濃煙密佈。消防共出動1條滅火喉、1隊煙帽隊，在距離接報時間20分鐘將火大致救熄。

黃坦指，初步調查火警成因有可疑。消防在現場檢獲助燃劑，而在進行灌救時，發現火勢蔓延極快，屬不尋常現象。

救援行動中，消防發現一具已燒焦的女性屍體及一名男傷者，並於肇事樓層的後樓梯發現一名女性傷者。期間消防亦在肇事樓層發現有4名鄰居因吸入濃煙不適，須由消防協助治療。消防亦在不同樓層疏散30名住客，亦有50名住客自行疏散至安全地方。

消防處指，事發時間約在凌晨5時，有大量住客熟睡，加上當時火勢非常猛烈，濃煙密佈，消防需時間疏散住客至安全地方。

高級救護主任楊強生指，事故中涉及7人，包括1名明顯死亡的女子、1名男傷者、1名女傷者，都是於肇事單位中受傷。當中女傷者面部及手部有不同程度燒傷，情況嚴重；至於男傷者吸入濃煙後神智不清，連同另外4名吸入濃煙不適鄰居，年齡介乎10至63歲，全被送往威爾斯親王醫院治理。

田心分區指揮官警司黃孝萱指，45歲女傷者為肇事單位女戶主，消防破門後亦發現40歲男傷者在洗手間內暈倒，1具燒焦女屍則陳屍在大門附近。據了解該名男傷者為女戶主的男朋友，而15歲燒焦女子則為女戶主的女兒。3人皆為香港身份證持有人。警方初步調查指，傷者及死者沒有任何有關家庭暴力紀錄。

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記者：黃穎津

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