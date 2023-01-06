【職場文化】新入職大學生OT呃補水反得老闆歡心　打工仔不甘：要幫佢執手尾

▲ 新入職大學生比工作兩年的事主人工高$1000，但工作量卻少一半。

學歷是投身職場的第一張入場券，但隨著工作年資增加，工作表現和能力也應與薪金掛鉤。然而，有打工仔卻在社交平台大呻，自己是銜接學士課程畢業，工作兩年後薪金卻不及初入職的正牌大學畢業生，而且對方工作量少一半，日日無所事事OT拎補水，但老闆反斥事主準時放工不夠勤力。

有打工仔在facebook專頁「奴工處」投稿，他表示，自己是銜接學士課程（Top Up Degree）畢業，在現職公司工作兩年。去年公司聘請了一名正牌大學畢業生，是老闆到大學講講座時聘用，剛入職已比事主人工高1,000元，但工作量卻比他少一半，甚至有不少工作都要事主幫對方善後。

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事主又提及，公司有OT補水制度，而且老闆奉行多勞多得，因此補水是無上限，新仔每日都無所事事地坐到晚上10時才離開。而事主則工作效率高，每天完成自己的工作兼幫新仔「執手尾」後，仍可以準時收工。

沒想到，事隔數月，有一日老闆竟召事主入房「照肺」，斥責他不夠勤力，「叫我學吓人哋大學生要勤力啲」，令事主感到氣憤。

帖文引來網民熱論，不少網民都勸事主盡快辭職，認為被大細超對待應要走，亦有人認為事主不應為新仔「執手尾」，讓對方可以真加班至10時。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳