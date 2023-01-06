  • 20°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 10:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場文化】新入職大學生OT呃補水反得老闆歡心　打工仔不甘：要幫佢執手尾

教育 10:18 2023/01/06

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

新入職大學生比工作兩年的事主人工高$1000，但工作量卻少一半。

學歷是投身職場的第一張入場券，但隨著工作年資增加，工作表現和能力也應與薪金掛鉤。然而，有打工仔卻在社交平台大呻，自己是銜接學士課程畢業，工作兩年後薪金卻不及初入職的正牌大學畢業生，而且對方工作量少一半，日日無所事事OT拎補水，但老闆反斥事主準時放工不夠勤力。

有打工仔在facebook專頁「奴工處」投稿，他表示，自己是銜接學士課程（Top Up Degree）畢業，在現職公司工作兩年。去年公司聘請了一名正牌大學畢業生，是老闆到大學講講座時聘用，剛入職已比事主人工高1,000元，但工作量卻比他少一半，甚至有不少工作都要事主幫對方善後。

最新影片：

事主又提及，公司有OT補水制度，而且老闆奉行多勞多得，因此補水是無上限，新仔每日都無所事事地坐到晚上10時才離開。而事主則工作效率高，每天完成自己的工作兼幫新仔「執手尾」後，仍可以準時收工。

沒想到，事隔數月，有一日老闆竟召事主入房「照肺」，斥責他不夠勤力，「叫我學吓人哋大學生要勤力啲」，令事主感到氣憤。

帖文引來網民熱論，不少網民都勸事主盡快辭職，認為被大細超對待應要走，亦有人認為事主不應為新仔「執手尾」，讓對方可以真加班至10時。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【職場辛酸】港大碩士生畢業回台工作 呻同事野雞大學畢業只識用年資壓人
14:48 2022/12/12
【職場辛酸】港大碩士生畢業回台工作 呻同事野雞大學畢業只識用年資壓人
【職場之道】從教師轉職港台33年慣見風浪　戴健文：管理層要識聽小報告
18:17 2022/12/20
【職場之道】從教師轉職港台33年慣見風浪　戴健文：管理層要識聽小報告
【職場文化】年輕下屬日日OT要求加薪40%　上司斥趁火打劫：價值觀錯晒
16:27 2022/12/30
【職場文化】年輕下屬日日OT要求加薪40%　上司斥趁火打劫：價值觀錯晒

你可能感興趣

【職場辛酸】港大碩士生畢業回台工作 呻同事野雞大學畢業只識用年資壓人
14:48 2022/12/12
【職場辛酸】港大碩士生畢業回台工作 呻同事野雞大學畢業只識用年資壓人
【職場之道】從教師轉職港台33年慣見風浪　戴健文：管理層要識聽小報告
18:17 2022/12/20
【職場之道】從教師轉職港台33年慣見風浪　戴健文：管理層要識聽小報告
【職場文化】年輕下屬日日OT要求加薪40%　上司斥趁火打劫：價值觀錯晒
16:27 2022/12/30
【職場文化】年輕下屬日日OT要求加薪40%　上司斥趁火打劫：價值觀錯晒
大學教育 職場文化 職場技能 大學 網絡熱話

最高瀏覽

【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
11:16 2023/01/05
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
11:41 2023/01/05
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
【巴士舌戰】港媽坐巴士拒摺BB車放輪椅位　舌戰車長發難後續仲離譜
10:57 2023/01/05
【巴士舌戰】港媽坐巴士拒摺BB車放輪椅位　舌戰車長發難後續仲離譜