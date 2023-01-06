【生離死別】留港父母染疫病逝臨終沒人送別 移民子女遺憾一世

▲ 移民，是一個難以判斷對錯的人生決定。

2023年首度跟各位讀者見面，在此謹祝大家兔年闔府健康、百毒不侵、出入平安、心想事成！

去年周遭混混亂亂、驚驚惶惶、沉沉鬱鬱，生離死別一波接一波，生命顯得特別脆弱，心靈有種難以言喻的無力感。

每次走到難關，碰壁多了，漸漸學會冷靜和安靜，聽上天聲音，找內心對話。

跟大家做一個心理測驗。三秒內，請想出在你生命中最重要的三個人的名字。三、二、一，他們是誰？

你的父母？丈夫？妻子？兒子？女兒？男友？女友？老師？老友？

你所選的三個人當中，是否沒有你自己？

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能活着真的很不容易，每個人的餘生尚有多少年月無人知曉，只能說餘生很貴，我們必須學習把自己視為人生中最重要的其中一人，珍惜自己、愛護自己、善待自己。

善待自己並不是說應該讓自己活得放肆、濫用自由、揮霍無度、自私自我。善待自己是積極解讀自己，幫助自己去貼近夢想，帶領自己品嘗有深度的人生，主動追求令自己日後津津樂道、堪值回憶的經歷。

有人善待自己而移民。這是一個難以判斷對錯的人生決定。一對父母認為帶子女去到一個新天新地，子女會有更美好的將來，這麼看移民應是對的決定；留港的年邁雙親感染新冠病毒，病逝醫院，臨終沒子女在身邊送別，子女遺憾一世，這樣說移民或是錯的決定。

新的一年，善待自己的第一步，是認真學習跟自己相處，包括開放自己，接觸朋友，也接觸你討厭的人，從不同的聲音與意見加深了解自己，調校你的人生觀、價值觀、親情、愛情和夢想，找到它們帶來的滿足感和無憾。

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