【倫常慘案】患癌女星自揭曾遭家暴　台灣藝人唐玲稱：施暴者要得到懲罰

▲ 台灣女星唐玲自爆昔日曾被父親家暴。

家暴事件真的是不可以容忍，47歲的台灣女星唐玲，今日（1月6日）在Facebook自爆昔日被父親家暴的慘況。

她表示：「坦白說，如果不是因為爸爸已經去了天堂，這件事情，我恐怕還是不敢說出」，並在帖文中強調「施暴者要得到懲罰」。

昔日被父親家暴

台灣女星小甜甜日前指控遭老公宋先生家暴，患胃癌第四期的唐玲也親自揭開昔日被父親家暴的情況，令人痛心。帶著被家暴的經歷，似乎與她患上癌症也不無關係。

如果沒有被 #家暴 我可能不會得癌症！！！ 為什麼呢？ 因為 容忍家暴是一件很可怕的事情 我信耶穌 但我痛恨家暴 記得我還不到3歲 就常常看到爸爸打媽媽 媽媽跑掉了 爸爸也會打我 小學3年級 終於盼來和爸爸住一起 卻是每天被打被駡 不合他的心意就打就駡 心情不好就打就駡 在家不夠打 還到學校打 把我打到傷痕纍纍 不准我穿長褲遮 我忍受家暴 每天活在恐懼之中 睡覺常常被打醒教訓 導致我到小學五年級 還嚇到尿床 遇到變態性騷擾猥褻 也不敢告訴別人 覺得自己是笨蛋爛蘋果 沒人要沒人愛

唐玲透露，自己小時候非常很愛美，會摸頭髮才出門上學，放學回家後，就被爸爸剃至變成半個光頭。學校裡的人都覺得她很「醜怪」，那就對她造成心理創傷。

她指：「青春少女的我，明明長的臉孔漂亮身材姣好，卻從那時以為自己外表是個醜陋八怪」。她更因而在文章中透露打算尋死，結果被校方規定需每一天到輔導室報到。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鄰居、校方未有幫忙

唐玲當時被父親打、責罵、剃頭，但未有人向她伸出援手：「想想那些經常被痛打的夜晚（從小學三年級到高中二年級），爸爸傳出大呼小叫怒吼聲，從來沒有一個鄰居或親友出手相救，連在學校被打，師長們也沒有通報單位處罰施暴者，大家都息事寧人，不管別人家務事反正別人家孩子死不完。」

她指自己「被打到腦子有洞」，不過她也把自己有一位會家暴的爸爸視為秘密，「讓別人知道我有個會家暴的爸爸，肯定顏面掃地，永遠抬不起頭。」

最新影片推介：

患上胃癌

後來，唐玲覺得呼吸不順暢，就開始吸煙，她形容：「彷彿所有的鬱悶都跟著煙霧一起消逝。」她當時不知道這是謊言，就以吸煙來維持表面沒有不妥的自己。

她續指：「這傷害從我離開家、離開家暴之後從來沒有好過，只是用香煙壓抑情緒悲傷，直到我認識了耶穌。」

基因、吸煙也是患上胃癌的成因，「但抽了那麼那麼久的煙，基因不好的我，得了癌症⋯⋯」。

▲ 唐玲：「2022年對我來說，是特別難熬的一年。從3期癌友升級到4期癌友」。（Facebook圖片）

唐玲：「施暴者要得到懲罰」

唐玲之所以自爆被家暴，因爸爸已過世外，也因聽到演藝界朋友遇到家暴，所以有感而發。

她認為：「很多人隱忍家暴，以為為了小孩好，但我以自身的經歷來分享，我真的寧願被送去孤兒院。」

最後，她稱：「我信耶穌，但是支持，施暴者要得到懲罰，施暴者要得到懲罰，施暴者要得到懲罰」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R