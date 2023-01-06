【學校動態】陳呂重德紀念中學鼓勵學生發展新興運動　望政府提供資源為學生另闢新天地

▲ 陳呂重德紀念中學鼓勵學生發展新興運動。

香港小學、中學紛紛推崇STEAM教學，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學則為學生另闢新路，成功不止一條路，在校內力推新興運動，為學生找尋自信及成功感。陳呂重德紀念中學校長彭家強表示，學生考同一份試卷，但不是每個學生也是讀書材料，學校希望學生在新運動中找到自我和運動精神。

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彭家強校長表示，2018年到任陳呂重德紀念中學，當時發現學生非學業範疇極具潛力，毅然發展新興運動，發掘學生與別不同的天賦。陳呂重德紀念中學舉辦「新興運動大聯盟嘉年華」，數年努力下，HADO全港電子閃避球、飛鏢、軟式曲棍球、滑板等成為學生引以為傲的力量。今年6月HADO電閃校隊更囊括「HADO電閃學界巡迴賽」多個奬項，戰績彪炳。

「傳統運動需要花更多時間、資源訓練，學生需要與更有優勢的人競爭，反觀新興運動門檻較低。」陳呂重德紀念中學助理校長林嘉威解釋學校力推新興運動原因。林嘉威助理校長坦言新興運動好處是認識的人少，「學生能飲頭啖湯」，建立成功感更大。彭家強校長和林嘉威助理校長表示區內學生來自基層家庭，未必每個家庭有足夠資源培訓學生，傳統運動上「相對吃虧」。新興運動則提供較公平環境，因為「人人都沒有學過」。

今年20歲的范嘉安是滑板愛好者，他學習滑板5年多，范嘉安表示母親因擔心他終日留在家中打電動，「擔心我變成廢青」，所以買了人生中第一塊滑板給他。即使父親認為滑板是「爛仔」運動，但范嘉安仍然堅持滑板運動，在2020年時發生「父親想不到的事」便是滑板成為正式奧運項目，這大大鼓勵范嘉安繼續前行。

范嘉安在DSE考試未能取得佳績，畢業選擇用滑板前行，擔任滑板教練，「我第一日接觸魚仔板時，沒有想過(玩)滑板能成為職業」。他表示，學習滑板讓他找到從未感受過的自信及方向，他期望能成為出色的滑板教練，指導師弟妹滑板及找尋人生方向。

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林嘉威助理校長表示，范嘉安是很有潛力代表香港參加下屆奧運的滑板選手，但無耐香港沒有新興運動的代表隊，只能透過私人機構或團隊自費到不同地方比賽，爭取排名。「其實是機會很渺茫，有多少家庭能負擔到世界各地比賽？」林嘉威助理校長希望政府能夠提供更多資源給學校發掘新興運動選手，在學校普及化再舉辦學界比賽，挑選出代表隊，「新興運動成為奧運項目對香港是好事，有更多機會奪獎」。彭家強校長表示，學校投放大量資源於運動中，希望學生能夠從運動中學到堅持、永不言敗的態度，「學生將來遇到困難，擁有堅持態度面對是最大得著」。

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責任編輯︰王明芳