【親子好去處】K11 ATELIER將推3萬呎親子玩樂教育場　設18個主題遊樂設施

▲ K11 ATELIER與The Wincy Brands將於K11 ATELIER 11 SKIES攜手打造全新互動親子天地Chill Kids Club，提供一站式親子玩樂及教育處所。

K11 ATELIER與The Wincy Brands將於K11 ATELIER 11 SKIES攜手打造全新互動親子天地Chill Kids Club，提供一站式親子玩樂及教育處所，帶來優質親子時間。

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Chill Kids Club將於本年2月開幕，佔地32,000呎，設有多達18個主題遊樂設施，如全港獨有拱形滑梯、小朋友最喜愛的大型波波池、沙池及多個攀爬機關，激發孩子想像力和創造力。小朋友亦可在「快樂農場」體驗農場生活，了解生態環境對人類的重要性，培養他們愛護大自然。

▲ K11 ATELIER品牌營運主管廖佳偉先生 (左一)、 K11 集團營運副總裁梁浩昌先生 (左二)、Wincy Brands創辦人盧英傑先生(右一)及 D&P Education Kingdom 行政總裁崔敬廷先生 (右二 )簽署合作協議。

Chill Kids Club亦設有適合18個月或以下幼兒使用的「嬰幼兒區」，幼兒可於鋪滿軟墊、五彩繽紛的空間及設施遊玩，有助刺激官能及訓練手腳協調。場內設超大落地玻璃，讓父母及孩子放鬆身心，更可在能容納100多人的特色派對空間，參加由專人安排的各類型活動。

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責任編輯︰王明芳