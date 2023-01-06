【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞

▲ 劉鑾雄在記招上暗斥呂麗君「唔係人」，女兒劉秀盈懶理父母爭執，繼續埋首練舞。

富商劉鑾雄（大劉）日前召開記者會澄清各種傳聞，並斷言與前女友呂麗君（現名呂姵霖）絕對不會復合，更以「畫皮」來形容對方，暗指對方不是人。大劉與呂麗君所生的女兒劉秀盈面對父母爭執一於少理，在記者會後在社交平台首度發文留下7個字，並分享練舞照片。

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大劉與呂麗君在2014年分手，早前網上流傳一段短片，見到大劉在3名保鏢護駕下，在自己旗下商場皇室堡鬧人，而大劉身邊竟有呂麗君出現。大劉在記者會否認兩人復合逛街，並強調自己最不喜歡看到「和呂麗君有關係」的傳聞，坦言多年來被不少人打主意，甚至有創傷後遺症。

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他解釋今次是呂麗君有事相求而見面，並達成商業協議，他指完全是為了保留一對子女的尊嚴。大劉與呂麗君育有20歲女兒劉秀盈（Zoe）和12歲兒子劉子鋒，多才多藝的Zoe近年醉心音樂和跳舞，對於父母的爭執好少理，就在父親大劉舉行記者會後一天，Zoe就在社交平台上分享兩張練習芭蕾舞的照片，並留言表示「芭蕾舞學校開學了！」。

照片中的Zoe身穿白色舞衣捉實欄杆，擺出多個優美動作，不少網民紛紛留言讚她優秀及為她打氣，有人表示「希望你不要被新聞影響到」、「父母的恩怨你不用理會，不要當棋子」、「不要被網上的事情影響，自律的女孩最美！」，Zoe則未有回覆。

▲ 大劉在記者會上以「畫皮」來形容呂麗君，暗指對方不是人。（陳慧安攝）

大劉與子女有見面

孝順乖巧的Zoe一向生活低調，不時在社交平台流露出愛護爸爸之情，更自彈自唱《分分鐘需要你》送給爸爸；早前Zoe參與芭蕾舞公開表演，大劉有送花寫卡以示支持，Zoe亦有公開答謝。

大劉在記者會上，亦有提及與一對子女的關係。大劉說︰「8年前發生了一些事，我不方便講，原本之前見得好密，8年前一事是牽涉金錢，因為錢而露出九尾狐的真身，所以自從那事後很少給我見一對仔女，當我肯幫某些人的時候，我們又見多了。」

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以「畫皮」暗指呂麗君不是人

雖然跟一對仔女見多了，大劉直言也要好好保護自己：「某次我跟個女說陪你行街睇衫，佢媽媽打電話來話『佢鍾意我陪她一起揀』，我說『你出來的話，我就唔制啦』，費事被店員誤會以為復合。」

大劉被問到呂麗君是否有機心的人，他直言「機心」太膚淺，甚至以「畫皮」去形容對方：「佢有方面係好叻，但搵唔到食嘅呢啲人，就噏得就噏。Apply唔到某啲人嘅出身，即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過《畫皮》咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛，你明唔明我意思呀？」

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責任編輯︰王明芳